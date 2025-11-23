Al menos 90 personas murieron tras lluvias torrenciales en Vietnam: daños escalan a más de US$ 342 millones

El balance de personas fallecidas en Vietnam por las lluvias torrenciales que afectan al país desde el pasado fin de semana ascendió este domingo a 90 , frente a las 55 víctimas mortales reportadas el sábado, informaron las autoridades. Al momento, 12 personas continúan desaparecidas .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Las inundaciones y deslizamientos de tierra causados por las intensas y prolongadas lluvias están afectando a provincias del centro y el sur del país, con Dak Lak y Khanh Hoa como las más castigadas .

Tras días de aislamiento, las autoridades han logrado distribuir ayudas - alimentos, suministros y ropa, entre otros - en las zonas más afectadas y remotas de Dak Lak, que han estado durante días sin electricidad, señal telefónica, ni agua potable y cuyos habitantes continúan utilizando canoas, barcas y tablas de surf para desplazarse, informan medios oficiales.

POLÉMICA Colocación de un busto en honor al líder comunista Ho Chi Minh en Montevideo quedó en suspenso: "No están los votos"

HO CHI MINH Vicepresidenta de Vietnam postergó su visita a Uruguay luego de la controversia por la estatua de Ho Chi Minh

Imágenes publicadas por la prensa vietnamita muestran viviendas completamente anegadas, así como calles con agua acumulada a la altura de la cintura de los ciudadanos .

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se reunió de forma telemática con Gobiernos de varias de las provincias afectadas desde Sudáfrica, donde asiste como invitado a la Cumbre de líderes del G20 que concluye este domingo en Johannesburgo.

Los daños causados por el temporal se estiman en alrededor de nueve billones de dong (unos 297 millones de euros o 342 millones de dólares), de acuerdo con evaluaciones oficiales.

El Ejecutivo vietnamita distribuirá 1,1 billones de dong (unos 36,3 millones de euros o 41,8 millones de dólares) entre Khanh Hoa, Dak Lak, Lam Dong y Gia Lai para la recuperación tras el desastre natural.

Aunque las lluvias han disminuido desde el viernes, las precipitaciones persisten en varios puntos de la mitad sur de Vietnam, indica la plataforma Zoom.earth, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

A lo largo de la semana, se han registrado acumulados superiores a los 1.500 milímetros de precipitación en distintas áreas del país, señaló el Departamento de Prevención y Control de Desastres.

El Sudeste Asiático atraviesa una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura.

Este noviembre, el tifón Kalmaegi dejó seis víctimas mortales en el centro de Vietnam, tras golpear Filipinas, donde dejó 250 personas muertas y 111 más desaparecidas.

En octubre, inundaciones derivadas del tifón Matmo dejaron al menos una decena de fallecidos en el norte de Vietnam, y el tifón Kajiki provocó la muerte de siete personas a finales de agosto.

EFE