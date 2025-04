Murió el escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa a los 89 años

El autor de "La ciudad y los perros", "Conversaciones en la catedral" y "La fiesta del chivo", había visitado Uruguay en mayo de 2022 para participar de varios eventos, entre ellos una conversación con la periodista Blanca Rodríguez sobre su último libro: La mirada quieta (de Pérez Galdós).

En esa visita, Vargas Llosa hizo referencia a las primeras lecturas que, con pocos años, encontró en la Cochabamba a la que fue a vivir junto a su madre tras la separación de sus padres. Recordó un texto de Pablo Neruda, algunas revistas, pero sobre todo esa sensación: la de descubrir que el mundo es más grande de lo que imaginamos.

“Recuerdo lo que me significó empezar a leer. Por lo pronto, mi mundo experimentó un ensanchamiento maravilloso, porque gracias a la lectura pude viajar, conocer otros países, y conocerlos de manera integral, conocer su pasado, las historias maravillosas sobre los romanos, los griegos, los incas. Y además, leer en el presente significaba romper los confines del mundo. La lectura ha sido algo deslumbrante en mi vida, y cada vez que he cogido un libro, de alguna manera he vuelto a revivir esos períodos sumamente extraordinarios. Creo que es la mayor afición que he tenido. Encontrarse con un buen libro, una buena novela, es una experiencia absolutamente inolvidable. Recuerdo las novelas de Faulkner, la complejidad, el esfuerzo que significaba entender sus novelas, o leer a los clásicos rusos, sobre todo a Dostoievski”, dijo en ese entonces.

En su visita a Uruguay, Vargas Llosa también tuvo tiempo para ser homenajeado por la Universidad de la República, que le otorgó un doctorado Honoris Causa en un acto en el que estuvo presente el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

Esta noche, tras enterarse del fallecimiento del escritor, el expresidente Lacalle Pou lo recordó como una persona "siempre fiel a sí mismo" y destacó "su generosidad en todo momento".

Vargas Llosa dejó su impronta en muchos aspectos de la vida, siendo siempre fiel a sí mismo. En lo personal disfruté de su generosidad en todo momento. Saludos a su familia y amigos. Gracias Mario. QEPD@AlvaroVargasLl — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) April 14, 2025

Cinco obras imprescindibles de Vargas Llosa

-La ciudad y los perros (1963)

-Conversación en la catedral (1969)

-La tía Julia y el escribidor (1977)

-La guerra del fin del mundo (1981)

-La fiesta del chivo (2000)