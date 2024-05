"No me di cuenta que estaba muerto": habló la mujer que llevó el cadáver de su tío a un banco

En una entrevista, Érika de Souza Vieira Nunes aseguró que nunca se dio cuenta que su tío estaba muerto cuando fue a solicitar el préstamo. "No me di cuenta de que mi tío estaba muerto" , dijo la brasileña a TV Globo.

"Viví momentos de mi vida que no podía soportar más. Muy difíciles. Fue horrible, no me di cuenta de que mi tío estaba muerto", aseguró la mujer de 42 años. Según contó, ella tenía una buena relación con Paulo Roberto Braga y aclaró que era no era su cuidadora.