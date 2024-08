Se fue a operar por apneas y terminó con 13 cirugías y un pie amputado: la trágica historia de un DJ brasileño

“Hace aproximadamente un año y medio descubrí que tenía apnea del sueño. La solución recomendada fue la cirugía ortognática, que afecta la estructura de la mandíbula. Busqué un especialista y me hice el procedimiento en mayo de este año. Al principio fue un éxito. Pero poco después comencé a tener complicaciones respiratorias. Cuando pensé que me iba a casa, fui al CTI . Me desperté unos 40 días después y me contaron lo que había pasado mientras tanto: 13 cirugías, dos paros cardíacos, amputación de mi pie izquierdo, dedos del otro pie y de mi mano derecha. Todos los médicos son unánimes al decir que lo que tuve fue un caso muy raro ", contó Trindade en una columna en el medio brasileño para O Globo.

Trindade estuvo conectado al dispositivo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) durante siete días, y aunque los médicos discutieron los riesgos de administrarle anticoagulantes para prevenir la trombosis, finalmente decidieron no hacerlo debido a su condición cerebral.

"No sé en qué momento llegaron a decirme que me iban a amputar el pie, si eso pasaba. Creo que en la última unidad de cuidados intensivos me di cuenta de que era una habitación más humanizada y estaba menos sedado. Solo recuerdo haber pensado: ‘¿Tendremos dinero para una prótesis?’. Para algunas cosas de la vida no necesitamos dedicar nuestro tiempo. Tenía dos opciones: estar muerto o faltar un pie. Morir no es nada bueno, no lo recomiendo".

"Creo que fue el humor lo que me salvó. Siempre he sido un gran fanfarrón. Mi psicólogo dice que es un filtro de defensa, pero yo creo que es un filtro de ataque, mi alivio del dolor. Cuando salí del hospital, la ruta normal hasta mi casa pasaba por São João Batista. Yo dije: ‘¿Y quiero pasar por un cementerio?’ Dimos un paseo hasta Largo da Prainha, donde me hice un nombre como DJ. Ahora toca la primera cerveza, en la samba que organizaron mis amigos para celebrar mi regreso", concluyó.