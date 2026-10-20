Murió el actor argentino Antonio Grimau a los 82 años

El actor argentino Antonio Grimau murió este martes a los 82 años después de permanecer varios días internado en Buenos Aires , en medio de un cuadro de salud que afectaba su sistema respiratorio.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices , que despidió al intérprete y destacó su extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión.

"Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza", señaló la entidad a través de un comunicado.

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Grimau estaba internado desde el jueves en el Hospital María Ferrer , especializado en enfermedades respiratorias. La información sobre su estado de salud permitió conocer qué afección padecía, aunque todavía no se confirmó públicamente la causa médica inmediata de su fallecimiento.

Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor.https://t.co/JwCORNmi3W https://t.co/mS1ZBsSp0g

¿De qué murió el actor argentino Antonio Grimau?

Antonio Grimau padecía una Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID), de acuerdo con la información publicada por TN Show. Se trata de un conjunto de trastornos que afectan el tejido que rodea los alvéolos pulmonares, donde se produce el intercambio de oxígeno entre los pulmones y la sangre.

Estas afecciones pueden provocar inflamación o cicatrización del tejido pulmonar, lo que dificulta la respiración y reduce la capacidad de los pulmones para incorporar oxígeno. Entre los síntomas frecuentes se encuentran la falta de aire, la tos seca persistente y el cansancio, aunque la evolución depende del tipo de enfermedad y de la gravedad de cada cuadro.

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No era la primera vez que Grimau enfrentaba un problema de salud grave. En 2021 contrajo coronavirus y permaneció internado durante casi dos meses. Su estado requirió asistencia respiratoria y, después de recibir el alta, contó que había perdido 22 kilos y que debió afrontar una recuperación prolongada.

A pesar de esos antecedentes, continuó trabajando en teatro y televisión. Durante 2026 tenía previsto viajar a Uruguay junto con la actriz Betiana Blum para presentar la obra "El verdadero diario de Adán y Eva", pero la gira debió reprogramarse por sus problemas de salud.

Con más de seis décadas de trayectoria, Grimau se convirtió en una figura reconocida de la escena argentina. Participó en ficciones como Trampa para un soñador, Dos a quererse, Soy gitano y Padre Coraje, y recibió un amplio reconocimiento por su interpretación de Sandro en la serie Sandro de América.