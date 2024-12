"A mí me encanta" pero "en este momento no puedo", la respuesta de Alejandro Ruibal sobre su candidatura a intendente

" A mí me encanta, me encanta . La propuesta me la vienen haciendo hace un tiempo, ahora salió públicamente", reconoció el director ejecutivo de Saceem en una entrevista con Informativo Sarandí.

"En este momento no lo puedo hacer porque es incompatible con mis responsabilidades y hay que ser muy claro en esto. Me encantaría, me gusta aportar ideas. Montevideo me encanta, me encanta, tengo miles de ideas para Montevideo, pero no lo puedo hacer si soy el director general de una compañía", explicó Ruibal, quien llevó y lleva adelante importantes proyectos de infraestructura en el país.

"Está mal. Y además soy accionista, no lo debo hacer", insistió.

Saceem, por ejemplo, integra el consorcio Aguas de Montevideo, que prevé la construcción de una planta potabilizadora en la playa de Arazatí, en San José, lo que se conoce como el proyecto Neptuno.

Pese a que descarto en este momento candidatearse, respondió que "en un futuro" le gustaría "trabajar en política".

"Pero para mayo no, porque tengo que ser coherente", reafirmó.