"Acostumbrado al Ford Corcel...": con ironía incluida, Da Silva le respondió a Jorge Díaz

Díaz hizo referencia a las declaraciones realizadas por el senador blanco en una asamblea de la Lista 40 realizada en noviembre de 2024, luego de la derrota de la coalición contra el Frente Amplio en las elecciones nacionales. Según el legislador, el presidente Orsi iba a recibir una "Ferrari con cuatro cubiertas nuevas".

Según el nuevo prosecretario, lo "responsable" es primero "saber bien" dónde están "parados" y "luego de ahí, ejecutar". De todas formas, además de su comparación automovilística Díaz adelantó que el nuevo gobierno se encontró una "situación mucho más compleja" de la que esperaban.

"No es dramático, no es el fin del mundo, pero es una situación compleja", enfatizó el exfiscal de Corte, quien entiende que no es posible "decir 'voy a gastar' si no sé si tengo para gastar".

Para Díaz un "anuncio muy importante" del nuevo ministro de Economía, Gabriel Oddone, fue el de garantizar la "continuidad en regla fiscal" y la "estabilidad macroeconómica". "Podría haber anuncios de que no importa nada de esto y ahora vamos a emitir y gastar. No pasó nada de eso", sentenció.