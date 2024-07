Aderama pide la renuncia de distintos jerarcas del Mides y del MSP tras muerte de diez personas en incendio en residencial de Treinta y Tres

El jerarca indicó que los funcionarios de Inmayores "difícilmente salen de sus oficinas" y marcó que el MSP, al que definió como "la única policía sanitaria", debería vigilar y al menos "tener registrados" a los residenciales.

"Hasta ahora no se hace nada. En lugar de nombrar directores y gerentes, ¿por qué no nombran personas de campo para hacer un seguimiento día a día? ¿Por qué no salen a la calle todas las asistentes sociales?", demandó el vocero.

Por otro lado, Sparkov marcó que en los residenciales públicos "no da la capacidad para contener suficiente cantidad de adultos mayores" y por eso las familias eligen los establecimientos privados.

La duda sobre las inspecciones en el residencial que sufrió el incendio

Tras la tragedia, la ministra de Salud, Karina Rando, y el ministro de Desarrollo, Alejandro Sciarra, indicaron en una rueda de prensa que el residencial afectado estaba en "vías de habilitación" y no habían registrado "ningún tipo de riesgo" para sus residentes en sus diferentes inspecciones.

"Era un establecimiento que estaba en muy buenas condiciones", afirmó Rando, quien marcó que en las inspecciones solo se habían registrado "observaciones mínimas que habían sido levantadas".

Según Sciarra, estas observaciones eran "pequeños defectos de no cumplimiento del decreto" para este tipo de establecimientos, pero que "no hacen a la seguridad de las personas ni a la precariedad". "Se desprende que no había ningún tipo de riesgo", agregó el ministro.

Sparkov aclaró que los ministros "se basan en informaciones de agentes locales", médicos y funcionarios que "dejan mucho que desear". Incluso, remarcó que han enviado distintas notas al MSP, Mides y el BPS denunciando diversas "irregularidades" en los once residenciales registrados en Treinta y Tres, pidiendo que "vayan a inspeccionar".

En ese sentido, cuestionó el proceso de habilitación del residencial afectado, y quiere saber si solo había "una hoja que se ingresó en ventanilla en mesa de entrada", o si ya tenían un médico y asistente social contratados y "ya tenían los residentes viviendo".

"Yo presento online una ficha donde pongo el consentimiento de un médico que sea el director técnico responsable, de un asistente social o un psicólogo, para la nueva parte social que pidió el Mides (...) y ya con esas condiciones podés inscribirte", relató el vocero.

Por otra parte, el jerarca indicó que el establecimiento cobraba cuotas de alrededor de $ 40.000, e indicó que "por menos" de ese dinero "difícilmente se les puede brindar una calidad de vida" acorde a los usuarios, con servicios como "un aire acondicionado en cada habitación".

Las dudas sobre la formación de la trabajadora del residencial que logró escapar del incendio y las críticas a las exigencias de Bomberos

El referente de Aderama sostuvo que el decreto que regula a los residenciales está vigente hace diez años y cree que "perder tiempo en todos los detalles" que pide esa normativa es perder tiempo en la "formación" de profesionales.

"Vamos a seguir teniendo las mismas carencias y no vamos a poder progresar en el cuidado de los adultos mayores", añadió.

Sparkov cuestionó "las reacciones" al accidente por parte de la funcionaria que estaba trabajando en el residencial al momento del incendio, una mujer de 20 años que logró escapar por una puerta lateral del establecimiento.

Aunque reconoció que la norma marca que se debe contar con mínimo una persona por cada diez residentes en el día, y una cada 20 en la noche, el vocero soslayó: "Hay que poner una persona con experiencia, que no se duerma, que tenga un olfato si siente olor a humo".

Al respecto, Sparkov indicó que el 80% de los residenciales "no llega ni va a lograr nunca la habilitación de Bomberos" ya que sus exigencias son demasiado costosas, como los detectores de humo que son "carísimos".