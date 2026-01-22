Dólar
OLA DE CALOR

Alarma "extremadamente alta" en Uruguay por la radiación ultravioleta, ¿qué es la IUV, cuál la más peligrosa y los horarios prohibidos?

El Ilamado de advertencia actualizado en el reporte matutino de las 11:50 hrs, prevé una mayor concentración del fenómeno en el extremo oeste del territorio nacional.

22 de enero 2026 - 13:34hs
Índice UV

El Ilamado de advertencia actualizado en el reporte matutino de las 11:50 hrs, prevé una mayor concentración del fenómeno en el extremo oeste del territorio nacional, dejando como consecuencia riesgos elevados de exposición perjudicial para la salud.

image
Inumet

Inumet

Inumet advierte que una vez que el indice IUV alcanza el nivel 3, se deberán tomar medidas de salud preventivas

Ola de calor en Uruguay| ¿Qué es el índice UV "extremadamente alto"?

El Índice Ultravioleta (IUV) es un estándar internacional para indicar el riesgo de exposición a la radiación ultravioleta incidente en la superficie terrestre en un determinado momento y lugar.

Con cinco categorías, siendo la más tenue la verde y que no requiere protección, en Uruguay rige la distinción "Extremadamente alta", por lo que se llama a evitar la exposición al sol entre las 10-16 hs.

indice iuv
Inumet

Inumet

Además, se recomienda sar ropa que cubra la piel, lentes y protector solar. "La piel y los ojos sin protección pueden quemarse en minutos", concluyó Inumet.

Uruguay

