Alejandro Sánchez: "El gobierno de Luis Lacalle Pou ha sido deshonesto en varias oportunidades"

"Parte de la visión que tenemos es que el Uruguay necesita desarrollo y no es lo mismo generar empleo en el norte, en el centro, en el litoral o en el sur del país. Necesita un traje a la medida, el país no puede pensar en el desarrollo desde Montevideo ", sostuvo.

"La obras están ahí, ahora, el problema es que además de generar rutas y puentes, uno tiene que generar trabajo y prosperidad y eso es lo que no ha sucedido en los territorios (del interior) ", aseveró el senador.

Consultado por si en el actual gobierno no se dirige con honestidad, Sánchez dijo: "El gobierno de Luis Lacalle Pou ha sido deshonesto en varias oportunidades, entre ellas con el pasaporte de Marset".

"Nosotros no decimos que es un gobierno corrupto, no planteamos que sea un gobierno deshonesto en general. Lo que decimos es que hubo actos de deshonestidad que los marcamos y los criticamos", aseguró.

"Uno de los grandes intangibles que tenemos que proteger es el del país que es serio, responsable y que tiene un sistema político sano, que no es corrupto, que logra generar consensos a partir del dialogo y la institucionalidad", dijo el frenteamplista.

Para el senador Uruguay como país de cara al mundo no es relevante, por lo que exporta o su mercado interno, sino que es "relevantes porque hemos logrado construir ese intangible de Uruguay". "Lo que ha pasado últimamente es que todas las noticias internacionales son de escándalo y hay que pararlo", añadió sobre el tema.

Situaciones de corrupción en el Frente Amplio y caso Daniel Placeres

Preguntado por las deshonestidades cometidas por el Frente Amplio, el senador reconoció que durante su gobierno cometieron "errores".

"Hubo procesos que estuvieron mal y parte de nuestra autocrítica es esa. Nadie está vacunado contra esto, el problema es cómo lo trata", dijo, y agregó: "¿En el Frente Amplio hubo corrupción? La hubo, pero fue sancionada, criticada y se resolvió".

En este sentido Sánchez fue consultado por la situación del ex diputado por el FA, Daniel Placeres, quien fue procesado sin prisión por cargos de conjunción de intereses.

El senador reconoció que estuvo en la lista 609 en las internas, aunque aseguró que "no va a ser candidato a diputado".

"Daniel Placeres fue sancionado, más allá de que yo esté de acuerdo o no, por votar una minuta de comunicación, que no es vinculante con el Poder Ejecutivo, diciéndole al Poder Ejecutivo que asista a una cooperativa en la cual él no trabajaba. Y esa minuta de comunicación la votó todo el Parlamento", dijo.

"¿Qué es lo que pasó? Así como cuando se vota algo para el sector rural y es beneficiado un productor rural que está sentado en el parlamento, lo que no hizo Daniel Placeres y por eso fue sancionado por la justicia, fue decirle a la cámara miren que yo tengo vínculos con esta cooperativa, que eran obvios y conocidos", agregó.

"Una cosa es cuando un jerarca beneficia con dinero, y otra cosa es cuando vos lo que hacés es una declaración del Parlamento", expresó comparando lo que hizo Placeres con la situación de corrupción en la Intendencia de Artigas.