Delgado dijo que hay "25 días para evitar un desastre en Uruguay" y pidió al FA no ensobrar papeleta del plebiscito de la seguridad social

"Lo que quiero desde acá, la casa del Partido Nacional, de esta sede histórica, con todo el Partido Nacional, hablar no solamente como candidato, sino como ciudadano, como uruguayo. No sólo pedirle a la gente que no acompañe este plebiscito, sino pedirle a la oposición que no lo ensobre", pidió.

El candidato del Partido Nacional dijo conocer que la papeleta por el Sí se estaba repartiendo entre la oposición y que "lo están ensobrando".

Qué dijo Lacalle Pou sobre el plebiscito de la seguridad social

El presidente de la República se pronunció este martes desde Torre Ejecutiva en una conferencia de prensa, donde aseguró que si se aprueba el plebiscito habrá que "poner impuestos o recortar prestaciones o presupuestos en actividades sensibles".

"Me atrevo a decir –y creo no equivocarme– que va a haber que aumentar impuestos y recortar prestaciones importantes en el Estado. Después hay consecuencias directas sobre los ahorros personales. Lo que está escrito: literalmente genera una confiscación de los recursos de las personas que están en las AFAP", aseguró.

También pidió al sistema político "jugársela" y llamar a no votar la propuesta del PIT-CNT, que propone bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años, equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional y eliminar a las AFAP.