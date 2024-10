Orsi defendió conferencia de Lacalle Pou por plebiscito pero aprovechó a pasarle un par de facturas

El candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo que "no está mal" que el presidente Luis Lacalle Pou haya dado una conferencia de prensa para advertir sobre el plebiscito de la reforma de seguridad social. Sin embargo, criticó a Lacalle Pou por alegar que no tenía la información suficiente sobre el tema para no prometer en la campaña electoral pasada que no subiría la edad jubilatoria.