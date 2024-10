Lacalle Pou pidió al sistema político "jugársela" contra el plebiscito de la seguridad social y dijo que es "muy peligroso y dañino"

Y empezó a enumerar una serie de efectos negativos que tendría la aprobación. "Para bancar este sistema va a haber que poner impuestos o recortar prestaciones o presupuestos en actividades sensibles", sentenció.

"Me atrevo a decir –y creo no equivocarme– que va a haber que aumentar impuestos y recortar prestaciones importantes en el Estado. Después hay consecuencias directas sobre los ahorros personales. Lo que está escrito: literalmente genera una confiscación de los recursos de las personas que están en las AFAP", aseguró.

Acompañado de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el redactor de la reforma, Rodolfo Saldain, y el ministro de Trabajo, Mario Arizti, Lacalle Pou afirmó que los más jóvenes serán los "más perjudicados".

"Si hay algo que, de alguna manera, compromete (la aprobación del plebiscito) es el sistema futuro. De los hoy jubilados no. De la de nuestros hijos y nuestros nietos. Claramente esto compromete la jubilación de los jóvenes o por lo menos que tengan una jubilación mayor", dijo en ese sentido.

De aprobarse el plebiscito, siguió Lacalle Pou, el gobierno se reunirá el día después –el lunes 28 de octubre– para hacer una proyección. "No aumenta el IVA al otro día, ni los impuestos. Pero la trayectoria es aumentar impuestos y recortar prestaciones".

"Hay que jugársela" y la alusión a Gabriel Oddone

El presidente también insistió en la necesidad de que los dirigentes políticos que están en contra de la aprobación digan "que es inconveniente". "Hay que llamar a no votarla".

"La conclusión de la conferencia es llamar a no votar el plebiscito. No es momento ni de dudas ni de medias tintas. Si se sabe que no es beneficioso, que perjudica a las generaciones que vienen y al sistema hay que jugársela. No queda otra. Para algo pedimos ser dirigentes políticos, gobernar el país o estar en un lugar de decisión", apuntó.

En las últimas semanas el oficialismo ha reclamado al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, llamar a no votar por el plebiscito. Aunque está en contra, el exintendente de Canelones ha dicho que no hará campaña para desestimular la votación por el Sí.

Sobre este tema, Lacalle Pou también se refirió –aunque sin mencionarlo con nombre y apellido– al economista Gabriel Oddone, a quien Orsi confirmó como su futuro ministro de Economía en caso de ganar las elecciones.

Oddone fue uno de los firmantes de una declaración de 112 expertos en economía del Frente Amplio que se explayaba sobre los efectos negativos de la aprobación del plebiscito, pero al ser confirmado como futuro ministro de Economía afirmó en una conferencia de prensa que si eso sucedía no era "el fin del mundo".

El presidente aseguró que no le correspondía darle consejos al candidato de la oposición, que tenía "asesores en la materia". Y dijo: "Alguno dice que no es el fin del mundo, para nosotros está totalmente equivocado. Además, qué necesidad de asomarse el precipicio para ver si te caés".