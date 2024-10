Andrés Ojeda tras polémica con Mieres por dichos sobre cogobierno: "No le contesto a los compañeros por tele"

El excandidato a la Presidencia de la República por el Partido Colorado, Andrés Ojeda , dijo que él será el "primer escudero de la coalición" y aseveró, al ser consultado por las declaraciones de Pablo Mieres criticando sus dichos de "cogobierno" , que él "no le contesta a los compañeros por la tele" .

"Esta actitud que ha tenido el Frente Amplio de básicamente amenazar con trancar el Parlamento si no ganan no representa la mejor historia del partido ", sostuvo.

Ojeda, luego de la reunión de la Coalición: "Uno no puede entrar en sociedades con ultimátums"

Consultado por los dichos de Mieres criticando sus comentarios acerca de un eventual "cogobierno", Andrés Ojeda dijo: "Yo no le contesto a los compañeros por la tele. Todos tienen mi teléfono, si me quieren llamar, me llaman".