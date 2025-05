Ante la plana mayor del gobierno, el PIT-CNT le tendió la mano al Ejecutivo, pidió declarar emergencia por pobreza infantil y criticó a Lacalle Pou

Ante una multitud, los oradores plantearon sus reclamos pero también le tendieron la mano al gobierno que lleva dos meses en el poder y al que, por lo tanto, no se le “puede pedir milagros” y aprovecharon la oportunidad para criticar a la gestión anterior encabezada por Luis Lacalle Pou por haber realizado un "ajuste brutal".

Sommaruga hizo hincapié en la problemática de la pobreza infantil –"los pobres de nuestra clase"– y pidió que el Poder Ejecutivo declare la emergencia y anuncie un plan para erradicarla.

Acto 1 de mayo Foto: Inés Guimaraens

“Para el movimiento sindical es el momento, en esto de dar señales, de declarar la emergencia nacional de la situación de la pobreza de la infancia y de la adolescencia. Es el momento de anunciar un plan de erradicación de la pobreza en la infancia y en la adolescencia", dijo Sommaruga.

Incluso, aseguró que se puede realizar sin afectar el Presupuesto ya que, reconoció, la situación económica es compleja. Para eso, dijo, hay que tocar a las “minorías privilegiadas”.

"Porque el pueblo tiene que saber que el año pasado el sistema financiero tuvo US$ 1.500 millones de ganancia, que las agroexportaciones del año pasado facturaron US$ 35 millones por día, que una multinacional que hace uso de nuestros recursos naturales y del trabajo nacional, como UPM, se lleva por día más de US$ 1,2 millones de ganancia. En ese contexto, ¿no podemos derrotar la pobreza infantil del 20%?", planteó y aseguró que si el gobierno encara ese camino va a tener al movimiento sindical de su lado.

Tras la oratoria, el excandidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, un habitual asistente de este evento, deslizó “no hubo independencia política”. “Hubo un vínculo muy notorio con identificación con el Frente Amplio y el gobierno actual. Es el primer acto del PIT-CNT donde no veo reclamos al gobierno”, aseguró.

En los silencios entre oradores o en alguna pausa para tomar aire, se pudo escuchar algún grito aislado que cuestionaba al gobierno de Orsi por su postura sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Incluso, Sommaruga condenó el “genocidio” del pueblo palestino y le pidió al gobierno, “con respeto”, que “haga suyos” los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia y de la ONU sobre este tema.

Esta temática levantó uno de las mayores ovaciones de la jornada mientras los integrantes del Poder Ejecutivo miraban en primera línea sin acompañar esos aplausos. Tanto el PIT-CNT como otras organizaciones como la Universidad de la República le han reclamado al Poder Ejecutivo que cierre la oficina de innovación que la ANII tiene en Jerusalén, inaugurada por la anterior administración y mantenida por esta. Sommaruga, también, pidió por la liberación de los israelíes en cautiverio en manos del “grupo criminal y teocrático de Hamás”.

El dirigente sindical también se pronunció en contra del proyecto de una planta potabilizadora en Arazatí pero dijo que desde la central sindical saben que “una cosa es decirlo y otra es hacerlo”, en referencia al contrato ya firmado por la anterior administración que genera obligaciones para el Estado.

El actual gobierno y el consorcio empresarial detrás de la iniciativa llegaron a un acuerdo para suspender por 90 días la ejecución del contrato mientras negocian alternativas que conformen a todas las partes. Durante la campaña electoral, el Frente Amplio, al igual que distintas organizaciones sociales, fue muy crítico con el proyecto por su financiamiento y por sus impactos ambientales.

Luego del cierre del acto, en el que también hablaron Lorena Luján de COFE y Enrique Méndez, del sindicato de la industria láctea, Orsi saludó a los oradores, firmó algunos autógrafos, se sacó unas pocas fotos y dijo, en rueda de prensa, que los planteos de la central sindical “tendrán devolución”.