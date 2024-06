Argimón dijo que no le "consta" la conversación entre Lacalle Pou y Astesiano sobre Abdala y que no hablará mientras sigue la investigación

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón , dijo que no le "consta" y que mientras se esté en "etapa de investigación" no hablará sobre el chat entre el presidente Luis Lacalle Pou y el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, sobre el que informaron La Diaria y Búsqueda este jueves.

Argimón dijo en rueda de prensa que no leyó los artículos periodísticos –nacidos a partir del libro que se publicará esta semana–, pero dijo que debe haber una "no intromisión" en la Justicia. La vicepresidenta quiere que se "siga con la independencia que corresponde a las investigaciones".

Según el libro del periodista Lucas Silva, en febrero de 2022 Astesiano le comunicó al presidente de un pedido que hizo al comisario de la Brigada Antidrogas de Montevideo, Rafael Alen: investigar un quiosco de Ciudad Vieja en el que Abdala compró cerveza el día del accidente, porque tenía la sospecha de que ahí funcionaba una boca de venta de drogas.

En ese intercambio que mantuvieron por WhatsApp el presidente le respondió a Astesiano: "Perfecto", según surge de una captura de pantalla del chat con el mandatario que Astesiano le envió al comisario Alen.

En la rueda de prensa sobre la que informó el periodista Leo Sarro, Argimón fue consultada específicamente sobre los chats.

"No me consta. Con los elementos técnicos, que supuestamente quien investiga tiene, sabrá en esa investigación si efectivamente fue así y en qué marco se dio, pero si hay algo que no debo es hablar mientras se está en etapa de investigación", contestó la vicepresidenta.