"Si no se toman medidas drásticas en las cárceles, en poco tiempo vamos a sufrir las consecuencias", advirtió asesor del Ministerio del Interior

Que la sociedad tiene que entender que la situación deficitaria de las cárceles se está desbordando de una manera que causa gran parte de los problemas de nuestro día a día, que las cárceles nos están devolviendo gente que nos va a matar, que no podemos permitir que las bandas organizadas se sigan armando y sean manejadas desde las cárceles.

Parodi fue el encargado de moderar la mesa en la que expuso Sanjurjo junto a la exdirectora del INR, Ana Juanche. Ante algunas frases provocadoras de Parodi, el actual asesor del Ministerio del interior dijo que hasta ahora ha pasado que "no se llega a entender muy bien la conexión entre el adentro y el afuera (de las cárceles) y se termina postergando" una reestructura a fondo del sistema carcelario, pero "si no se entiende la urgencia del problema, nos va a traer problemas mucho más grave a todos. Lamentablemente si no hacemos algo drástico nos va a afectar a todos en poco tiempo”.