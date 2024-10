Así vieron los medios del mundo las elecciones de Uruguay

tn.jpg

The Washington Post destaca que Uruguay es "una de las democracias más fuertes de América Latina"

En Estados Unidos, The Washington Post destacó a Uruguay como “una de las democracias más fuertes de América Latina” y señaló que el país ahora “se dirige a una segunda vuelta entre dos moderados”. En su reporte, el diario remarcó que los principales contendientes en Uruguay irán a balotaje en noviembre, en una elección observada por su transparencia y estabilidad democrática.

The New York Times: Orsi "terminó primero" pero sin superar el umbral necesario

The New York Times informó que “Yamandú Orsi, un exintendente de centroizquierda, terminó primero el domingo, pero no alcanzó el umbral del 50 por ciento necesario para evitar otra ronda de votación”. Según el medio, a pesar de obtener la mayoría de los votos, Orsi no logró el porcentaje necesario para evitar una segunda vuelta, por lo que la elección se definirá en noviembre.

La Nación: "Ganó la izquierda, pero deberá enfrentar en un reñido balotaje"

La Nación de Argentina tituló que “ganó la izquierda, pero deberá enfrentar en un reñido balotaje al candidato de Lacalle Pou”. En su cobertura, el medio señaló que Orsi enfrentará en noviembre a Delgado, y también hizo mención al rechazo de “dos plebiscitos polémicos” que proponían reformar el sistema de jubilaciones y permitir allanamientos nocturnos.

El País de España: "El Frente Amplio de Pepe Mujica se jugará la presidencia" en segunda vuelta

Desde España, El País informó que “el Frente Amplio de Pepe Mujica se jugará la presidencia de Uruguay en una segunda vuelta contra una coalición de derecha”. El diario detalló que Orsi ganó la primera vuelta con “16 puntos de ventaja sobre el candidato del Gobierno, Álvaro Delgado”.