AUF prepara balances que entregará a Fiscalía en diez días por denuncia de 12 clubes

PEÑAROL Las fuertes críticas de Evaristo González a Ignacio Ruglio: "Es un papelón que Peñarol no participe de la Copa AUF Uruguay"

Esta semana el fiscal de delitos económicos Gilberto Rodríguez, sobre quien recayó la denuncia de los clubes, intimó a la AUF a presentar en 20 días la información contable y financiera para que explique qué destino le dio a los US$ 25 millones que recibió de Conmebol en distintas partidas en los últimos años.

En la denuncia los clubes afirmaron que en "los estados financieros de la AUF de los años 2021 y 2022, como de la falta de respuesta al pedido de información solicitada en noviembre 2023 por un grupo de clubes, no surge el ingreso de los U$S 25.176.000 enviados como anticipo por la Conmebol en los años 2021/2022/2023".

La AUF vio como positivo esta intimación y en este momento se encuentra reuniendo la documentación que presentará en diez días, dijeron a El Observador fuentes del organismo.

En las últimas horas el penalisita y expresidente de Peñarol Jorge Barrera se presentó ante la Fiscalía como defensor de dos de los denunciados: el presidente de la AUF, Ignacio Alonso y el exvicepresidente Gastón Tealdi.

“Lo que el fiscal quiere evaluar es si lo denunciado es razonable y si las explicaciones de la AUF son convincentes, en ese caso la denuncia será archivada”, dijo uno de los integrantes del consejo directivo pasado (2019-2023) que fue denunciado.

Los otros denunciados que si el fiscal sigue adelante con la denuncia estarán citados a declarar son Victoría Díaz, directora Ejecutiva de la AUF; los integrantes del Comité Ejecutivo de la AUF entre 2019 y 2023, Eduardo Ache, Jorge Casales, Matías Pérez, Andrea Lanfranco y Fernando Sosa.

¿Cómo reaccionará la AUF tras la denuncia?

La AUF dejará que la justicia se expida pero luego analizará denunciar a los clubes ante la Conmebol.

Justificarán esa denuncia argumentando que tanto el estatuto de la AUF, como el de la Conmebol y la FIFA prohíbe a los clubes acudir a la justicia ordinaria para solucionar los diferendos y que los mismos deben ser sustanciados ante los órganos jurisdiccionales de la propia asociación.

Conmebol, ente rector del fútbol sudamericano que tiene en la AUF y en la conducción de Alonso un aliado político, analizarán sus sanciones y tal como ocurrió en 2021, dejará sin actividad internacional a los clubes denunciantes para la temporada 2025.

En aquel 2021, los clubes opositores a la gestión de Alonso acudieron ante el Ministerio de Educación y Cultura para lograr la creación de la Liga Profesional, una entidad contemplada en el Estatuto de la AUF que fue aprobado en noviembre de 2018 y con la cual estos clubes quieren manejar los principales activos de la AUF, entre los que sobresalen los derechos de televisión.

En aquel momento, Peñarol acompañó la denuncia, pero ante la inminente imposición de la sanción dio marcha atrás y la retiró para poder jugar así la Copa Sudamericana, en la que terminó llegando a semifinales.

La AUF ya denunció a la Liga Profesional ante la FIFA

Cuando los clubes denunciaron a la AUF ante la Justicia también anunciaron la interposición de la demanda ante la FIFA, para alertar de la situación al ente rector del fútbol mundial.

Sin embargo, la AUF ya se había movido ante la FIFA y el mes pasado había denunciado injerencia de intereses externos sobre los clubes en la creación de la Liga Profesional.

Con eso pretenden blindarse que de la Liga Profesional se genere con esa finalidad de negociar los derechos de TV.

Los clubes denunciantes fueron Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Progreso y River Plate, de Primera División, Uruguay Montevideo, de Segunda, y Artigas SAD, Bella Vista, Canadian y Rocha FC.

Actualmente, cuando todavía restan disputarse 12 fechas por el Torneo Clausura, Defensor Sporting está en zona de clasificación a Copa Libertadores (cuarto puesto), y Progreso en zona de clasificación a Copa Sudamericana (octavo).

Gastón Tealdi rebatió una de las denuncias

En entrevista con Las Voces del Fútbol, que se emite por AM 1330, Tealdi afirmó este viernes que “será el área contable de la AUF la que se encargue de probar lo que requiera la Justicia”.

“Un error grave de lo que se denuncia, porque los clubes lo saben, es que cuando denuncian que hay desviación y que ciertos fondos de Conmebol no se usaron para infraestructuras sino para paliar las consecuencias de la pandemia de covid 19, no advirtieron que hubo en 2020 una resolución expresa de Conmebol que autorizó a sus asociaciones miembro a usar esos fondos para combatir el covid donde la AUF las usó en vacunas, tests, sanitaización y demás. No hubo desvío de fondos ilegítimos sino una resolución expresa”, indicó.

“Cuando se denuncian los 10 millones del fondo de fortalecimiento y se dice que eso fue como adelanto de la participación en la Copa América, eso no es real. Este fue un fondo especial que se otorgó para no prorrogar los derechos de televisión a cambio de favores políticos. La AUF lo ofreció a todos los clubes para no malvender un activo de los clubes porque en diciembre de 2025 vence el contrato”, agregó Tealdi.

Según pudo saber El Observador, 11 de los 12 clubes denunciantes tomaron ese dinero. El único que no lo solicitó fue Liverpool.

Tampoco lo hicieron Montevideo City Torque ni Peñarol.

“Es un dinero que se prestó sin intereses para ser devuelto a partir de 2026 cuando se ponga en marcha un nuevo modelo de negocios y un nuevo contrato para el fútbol local y que seguramente no será devuelto sino que se irá descontando de los futuros pagos”, indicó a El Observador una fuente dirigencial consultada.

La denuncia penal de esos clubes que se sirvieron del dinero enviado por Conmebol cayó muy mal puertas adentro de la AUF.

El contrato de televisión con Tenfield

Los derechos de TV en el fútbol uruguayo se pagan desde 1994 y los clubes en desarrollo comenzaron percibiendo US$ 40 mil mensuales.

Tenfield desembarcó en el fútbol uruguayo en 1998 y comenzó a pagar derechos de TV a mediados de 1999 en un contrato de 10 años.

La elevada prolongación de los contratos llevó a una depreciación de lo percibido por los clubes, a su necesidad de pedirle préstamos a la propia empresa compradora de los derechos y a las extensiones largas.

El contrato actual, por ejemplo, se extendió en agosto de 2015 y comenzó a regir en enero de 2016.

Hace un par de años, Tenfield le vendió los derechos de streaming del fútbol uruguayo a ESPN, en una negociación de la que la AUF, y los clubes, no perciben dinero alguno.

La conducción de la AUF entiende que ese modelo caducó y que al vencer en un año y tres meses debe generarse uno nuevo.

La AUF ya recuperó, en el gobierno de Wilmar Valdez, los derechos de la selección de Uruguay, y recientemente lo hizo con los derechos de la camiseta de la selección.

La oferta que Tenfield le presentó a los clubes

Tras un tiempo de quietud, Tenfield le presentó a los clubes una oferta de extensión contractual por un período de cuatro años (2026 hasta fines de 2029).

La misma contempla pagar un 50% más de lo que actualmente perciben los clubes que es US$ 580 mil para los equipos en desarrollo de Primera mientras que Nacional y Peñarol se llevan US$ 3,6 millones aunque en este caso la empresa Tenfield paga además de derechos de TV un canon específico por derechos de marketing.

Las reuniones entre la empresa Tenfield y los clubes que la apoyan volvieron a ser fluidas en los últimos tiempos y este jueves las partes mantuvieron un encuentro en la sede de Daecpu cuyo presidente es Alfredo Jaureguiverry, titular de Cerro.