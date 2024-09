El estado de WhtsApp de Ignacio Ruglio contra la AUF de Ignacio Alonso por dejar a Peñarol afuera de la Copa AUF Uruguay

Tras un tiempo de quietud en esa grieta que anida en el fútbol uruguayo entre los clubes que respaldan la gestión de Ignacio Alonso, presidente de la AUF, y los que están en contra y bregan para derrocarlo y también para que Tenfield extienda sus derechos de televisión en el fútbol local a través de la creación de la Liga Profesional (no reconocida por la AUF), un nuevo conflicto estalló la semana pasada.

Varios clubes denunciaron penalmente a la AUF por presentar balances con presuntos hechos delictivos, por ocultar información y por no justificar dineros que Conmebol le entregó a la AUF en los últimos años por un valor, según pudo saber Referí, de US$ 25 millones.

No todos los equipos de la Unión de Clubes acompañaron la denuncia y algunos que la integran, como Juventud y Villa Española, se desmarcaron públicamente de la misma. Huracán FC, que la integraba, expresó que ya no conforma la Unión de Clubes y tampoco denunció.

Peñarol no acompañó la denuncia y Ruglio expresó este miércoles en Minuto 1 de Carve Deportiva, AM 1010, que no lo hará porque uno de los denunciados es Gastón Tealdi, representante de Peñarol en el pasado consejo directivo de la AUF, cuyos miembros fueron los denunciados ante la Justicia.

El jueves de la semana pasada, el Peñarol de Ruglio volvió a la carga contra la AUF.

Ese día Nacional presentó en Consejo de Liga una moción para que la Copa AUF Uruguay no se juegue con el reglamento que se generó para esta temporada e instó al Consejo Ejecutivo de la AUF a presentarse ante el Consejo de Liga para justificar el formato de competencia que se generó para este 2024. Peñarol la acompañó con otros nueve clubes.

El fin de semana, Nacional se dio vuelta en el aire y anunció que retiraría esa moción y que jugará la Copa AUF Uruguay.

Políticamente, Nacional está alineado con la AUF e integra el ejecutivo mientras que Peñarol se quedó afuera, fruto de la política confrontativa de Ruglio con Alonso.

El delegado Julio Trostchansky aprovechó el domingo el abucheo con el que la hinchada de Uruguay regó a Ignacio Alonso el viernes en el Estadio Centenario, en el marco de la despedida de Luis Suárez.

El delegado le instó a revisar no solo el formato que aprobó para la Copa AUF Uruguay sino también su conducción en el fútbol uruguayo.

Peñarol vuelve a la carga contra los arbitrajes

Adicionalmente, el delegado firmó una nota anunciando que Peñarol irá al Colegio de Árbitros, molestos por el arbitraje de Javier Burgos contra Miramar Misiones.

En ese partido Peñarol protestó una amarilla que le sacaron a Washington Aguerre por una jugada donde dominó la pelota con el balón en juego.

GW9-B8oX0AACaSV.jpg El comunicado de Peñarol

Tras un largo tiempo de tranquilidad en materia arbitral, luego de un 2021 y 2023 tormentoso, Peñarol le vuelve así a apuntar a los jueces con un mensaje llamativo que no encuentra eco en los últimos antecedentes de arbitrajes: "errores que se repiten y que consideramos no se trata de hechos aislados".

Ruglio manifestó este miércoles en la nota radial, que además de la amarilla, Peñarol quedó molesto por la roja a Javier Méndez, por las explicaciones de Javier Burgos y por un penal por mano que no se revisó en el área de Miramar Misiones.

El estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio contra la AUF

Finalmente el martes, en la antesala del partido de Uruguay ante Venezuela en Maturín, por la octava fecha de las Eliminatorias, Ruglio volvió a los estados de WhatsApp por la Copa AUF Uruguay.

Cuando Nacional se dio vuelta y anunció que la iba a jugar, Peñarol redobló su apuesta para no disputarla.

Esto escribió Ruglio: "Para los miembros de AUF y el ejecutivo Peñarol no es tan importante para ocupar el lugar que le corresponde allí. Lugar que le dieron a Nacional, las SAD, a los jugadores y a los clubes del interior. Pero sí nos necesitan para jugar la copa Uruguay y que sea interesante y a la vez que con esto se ayude a integrar al fútbol profesional a los mismos clubes que le sacaron a Peñarol su lugar en el ejecutivo. Es raro como razonan. Jugadores 11 votos en el congreso, fútbol del interior 7 votos, Peñarol 2 votos. Y pretenden que Peñarol les anime la fiesta. El día que revean el desastre que le hicieron al fútbol Uruguayo con esa intervención, ahí nos sentamos y rearmamos todo".

WhatsApp Image 2024-09-11 at 00.08.57.jpeg El último estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio

Ruglio volvió a criticar así al Estatuto que rige a la AUF desde fines de 2018, que no tiene marcha atrás y que es el que rige el presente y el futuro del fútbol uruguayo.

Esa composición del Congreso es lo que le da a Alonso su gobernabilidad y lo que impide que la Liga Profesional se cree para negociar los activos de la AUF, entre ellos los derechos de TV del fútbol uruguayo.

Peñarol fue eliminado por w.o. de la Copa AUF Uruguay al igual que Cerro y Danubio. Por esa razón será multado en más de $ 200 mil. El partido fijado para este miércoles contra Piriápolis FC no se jugará y los del departamento de Maldonado ya fueron declarados ganadores por 3 a 0.