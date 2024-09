Copa AUF Uruguay: Peñarol, Danubio y Cerro fueron eliminados y tendrán "consecuencias reglamentarias"

Peñarol, Danubio y Cerro quedaron eliminados de la Copa AUF Uruguay porque resolvieron no presentarse a sus partidos contra Piriápolis, Río Negro de San José y 18 de Julio de Fray Bentos, todos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), por lo que perdieron 3-0. En un comunicado publicado el martes, la Mesa Ejecutiva expresó:

"Considerando la proximidad de la fecha de disputa de los partidos fijados para el día 11/09/24 entre los clubes Piriápolis vs Peñarol, Río Negro vs Danubio y 18 de Julio vs Cerro, atendiendo a la voluntad expresada por los propios interesados y a los efectos de evitar perjuicios al resto de los participantes y dar certeza a la organización de la Copa AUF Uruguay.