Autoridades investigan el origen del ciervo axis que apareció muerto en Solymar

Personal de la Sub Prefectura de Solymar notificó a la Intendencia de Canelones, y al llegar al sitio, los funcionarios confirmaron la especie y sexo del animal. La Intendencia informó que no encontraron huellas en el entorno y que el ciervo no presentaba signos visibles de violencia. “Presumimos que arribó por agua, ya que no identificamos huellas en la zona y aparentemente no tiene signos de violencia”, señaló desde la intendencia, aunque el origen sigue siendo investigado.