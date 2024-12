Bianchi sobre el robo de su celular: "El problema es que hay conversaciones que son con jerarcas del gobierno"

"Yo bajé toda la información, información relevante. Compré otro celular y bajé la información de la nube. Yo no tengo nada que ocultar . Perdí el año 2024, pero eso se ve que fue culpa mía por no haber actualizado", indicó.

Sin embargo, subrayó que no tiene "nada que ocultar" pero advirtió que " el problema es que hay conversaciones que son con jerarcas del gobierno, pero que se sacaron de contexto ".

"Miren lo que nos pasó con Sergio Botana, que hicimos la denuncia en Fiscalía en una causa que nosotros no teníamos nada que ver, se sacaron de contexto una conversación privada y se sacaron conclusiones que eran justamente las contrarias pero más cuando se saca de contexto. Ahora, si bien se archivó, nosotros pedimos la revisión y no sé si nos llama la atención, pero desde que está la fiscal Ferreira no hubo más filtración", recordó.

El robo a la senadora

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi fue asaltada en la puerta de su casa del Prado el martes 4 de diciembre por la noche, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Según informó El País, a las 20:00 la senadora estaba en la puerta de su casa, ubicada en la esquina de la avenida Millán y la calle Reyes, cuando fue abordada por dos delincuentes que iban en moto.

Los implicados forcejearon con Bianchi y lograron arrebatarle la cartera y el celular, antes de huir rápidamente de la zona.

La legisladora no sufrió heridas de gravedad en el robo, solo lesiones leves en un brazo por el forcejeo que no requirieron el llamado a una emergencia, detallaron desde el Ministerio del Interior.

La Policía busca a los responsables del crimen.