BPS advierte sobre nueva modalidad de estafa a través de supuestos beneficios o amenazas de bloqueo de cuentas

El Banco de Previsión Social ( BPS ) advirtió sobre la detección de intentos de fraude mediante correos electrónicos falsos , en una modalidad conocida como phishing, que busca suplantar la identidad del organismo para obtener datos personales y confidenciales de los ciudadanos.

Según informó el BPS, los mensajes fraudulentos suelen solicitar usuarios, contraseñas, claves, números de tarjetas o códigos de verificación , e incluyen enlaces o archivos adjuntos que redirigen a sitios web falsos . En algunos casos, también informan sobre supuestos beneficios , trámites urgentes , bloqueos de cuenta o actualizaciones de datos para generar alarma y provocar una respuesta rápida de las víctimas.

Desde el organismo recordaron que el BPS nunca solicita datos confidenciales a través de correo electrónico, SMS, WhatsApp ni redes sociales , y exhortaron a la población a no hacer clic en enlaces ni descargar archivos provenientes de mensajes sospechosos.

Asimismo, indicaron que los trámites y consultas deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Banco de Previsión Social.

Canales oficiales de contacto

Ante la recepción de mensajes dudosos, el BPS recomienda no responder ni compartir información personal y reportar la situación por las vías oficiales:

Teléfono : 1997 en Montevideo o 2 1997 desde el interior

Sitio web : bps.gub.uy

Facebook : BPS – Banco de Previsión Social

X : @BPSuy_

WhatsApp: 098 00 19 97 y 092 36 62 72

Desde el organismo subrayaron que la seguridad de la información personal de los usuarios es una prioridad y reiteraron el llamado a extremar las precauciones frente a este tipo de fraudes digitales.