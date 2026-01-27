Dólar
ADVERTENCIA

BPS advierte sobre nueva modalidad de estafa a través de supuestos beneficios o amenazas de bloqueo de cuentas

Según informó el BPS, los mensajes fraudulentos suelen solicitar datos personales e incluyen enlaces o archivos adjuntos que redirigen a sitios web falsos

27 de enero 2026 - 12:36hs
phishing--falso-2

El Banco de Previsión Social (BPS) advirtió sobre la detección de intentos de fraude mediante correos electrónicos falsos, en una modalidad conocida como phishing, que busca suplantar la identidad del organismo para obtener datos personales y confidenciales de los ciudadanos.

Según informó el BPS, los mensajes fraudulentos suelen solicitar usuarios, contraseñas, claves, números de tarjetas o códigos de verificación, e incluyen enlaces o archivos adjuntos que redirigen a sitios web falsos. En algunos casos, también informan sobre supuestos beneficios, trámites urgentes, bloqueos de cuenta o actualizaciones de datos para generar alarma y provocar una respuesta rápida de las víctimas.

phishing--falso-2

Qué recomienda el BPS

Desde el organismo recordaron que el BPS nunca solicita datos confidenciales a través de correo electrónico, SMS, WhatsApp ni redes sociales, y exhortaron a la población a no hacer clic en enlaces ni descargar archivos provenientes de mensajes sospechosos.

Asimismo, indicaron que los trámites y consultas deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Banco de Previsión Social.

Canales oficiales de contacto

Ante la recepción de mensajes dudosos, el BPS recomienda no responder ni compartir información personal y reportar la situación por las vías oficiales:

  • Teléfono: 1997 en Montevideo o 2 1997 desde el interior

  • Sitio web: bps.gub.uy

  • Facebook: BPS – Banco de Previsión Social

  • X: @BPSuy_

  • WhatsApp: 098 00 19 97 y 092 36 62 72

Desde el organismo subrayaron que la seguridad de la información personal de los usuarios es una prioridad y reiteraron el llamado a extremar las precauciones frente a este tipo de fraudes digitales.

