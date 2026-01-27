BPS advierte sobre nueva modalidad de estafa a través de supuestos beneficios o amenazas de bloqueo de cuentas
27 de enero 2026 - 12:36hs
El Banco de Previsión Social (BPS) advirtió sobre la detección de intentos de fraude mediante correos electrónicos falsos, en una modalidad conocida como phishing, que busca suplantar la identidad del organismo para obtener datos personales y confidenciales de los ciudadanos.
Según informó el BPS, los mensajes fraudulentos suelen solicitar usuarios, contraseñas, claves, números de tarjetas o códigos de verificación, e incluyen enlaces o archivos adjuntos que redirigen a sitios web falsos. En algunos casos, también informan sobre supuestos beneficios, trámites urgentes, bloqueos de cuenta o actualizaciones de datos para generar alarma y provocar una respuesta rápida de las víctimas.
Qué recomienda el BPS
Desde el organismo recordaron que el BPS nunca solicita datos confidenciales a través de correo electrónico, SMS, WhatsApp ni redes sociales, y exhortaron a la población a no hacer clic en enlaces ni descargar archivos provenientes de mensajes sospechosos.