Buscan a un mayor de edad por denuncia de abuso sexual a tres menores en La Pedrera

La Policía y Fiscalía de Rocha continúa con la investigación de la denuncia de tres menores de edad por un presunto caso de violación y abuso sexual en el balneario La Pedrera.
Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la zona de la playa del Barco, luego de que las menores acudieran a un local nocturno en el centro del balneario y se trasladaran con tres jóvenes hacia la costa al amanecer, donde ocurrieron los presuntos abusos.
Tras los hechos, las víctimas fueron trasladadas al hospital local, donde recibieron atención médica, y luego fueron examinadas por un médico forense.
Ahora y según informó la Fiscalía mediante un comunicado, continúan trabajando con las "diligencias investigativas", mientras esperan los resultados de las pericias ordenadas.
El fiscal del caso, Federico Pión, solicitó la intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía para trabajar con las adolescentes y sus familias.
Por este hecho, declararon dos menores de edad en Fiscalía durante el domingo, a los cuales se les impusieron medidas cautelares de no acercamiento a las víctimas. Las diligencias se establecieron en la órbita de la Justicia de Familia.
De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12), la Policía de Rocha se mantiene en la búsqueda de un tercer involucrado, un joven mayor de edad oriundo del departamento.