Buscan a un mayor de edad por denuncia de abuso sexual a tres menores en La Pedrera

La Policía y Fiscalía de Rocha continúa con la investigación de la denuncia de tres menores de edad por un presunto caso de violación y abuso sexual en el balneario La Pedrera .

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la zona de la playa del Barco, luego de que las menores acudieran a un local nocturno en el centro del balneario y se trasladaran con tres jóvenes hacia la costa al amanecer, donde ocurrieron los presuntos abusos .

Tras los hechos, las víctimas fueron trasladadas al hospital local, donde recibieron atención médica, y luego fueron examinadas por un médico forense .

Ahora y según informó la Fiscalía mediante un comunicado, continúan trabajando con las "diligencias investigativas" , mientras esperan los resultados de las pericias ordenadas .

El fiscal del caso, Federico Pión, solicitó la intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía para trabajar con las adolescentes y sus familias.

Por este hecho, declararon dos menores de edad en Fiscalía durante el domingo, a los cuales se les impusieron medidas cautelares de no acercamiento a las víctimas. Las diligencias se establecieron en la órbita de la Justicia de Familia.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12), la Policía de Rocha se mantiene en la búsqueda de un tercer involucrado, un joven mayor de edad oriundo del departamento.