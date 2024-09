Candidata a vice de Cabildo Abierto se cruzó con una periodista por el aborto: "Hay que defender las dos vidas"

La candidata a vicepresidenta de Cabildo Abierto, Lorena Quintana , tuvo un cruce al defender su postura en contra del aborto con la periodista Sofía Romano en el programa de streaming De No Olvidar (Topic Media).

"Hoy decir que vos defendés la vida es como levantarte y que venga una aplanadora mediática y te pase por arriba , porque el aborto está totalmente naturalizado y es difícil encontrar a alguien que no esté a favor del aborto, y cuando lo decís parece que te llenás de enemigos inmediatamente . Yo entiendo que hay un ser humano distinto en el vientre de la madre y tiene derecho a vivir", comenzó la cabildante.

Quintana, médica de familia de profesión, recordó que ha acompañado a mujeres que le han acercado "todo tipo de situaciones" por las cuales desean abortar o abortaron, desde que el "marido no lo quiere" hasta "la situación económica".

"¿Realmente nuestro país de tres millones no puede solucionar, con todos los dineros que a veces se tiran al Río de la Plata, la situación económica para que no sea la causa de quitar una vida? Yo creo que sí, tiene que haber políticas que piensen en eso", opinó.

Romano le contestó que esa es "una de las causas, no es la única" y Quintana le dio la razón, pero como entiende que "hay otra vida", también se podría apostar a "la adopción desde el vientre materno" –la posibilidad de que familias puedan adoptar a un hijo que se esté gestando–, una política que marcó está "reduciendo" los números de abortos en otros países.

Luego, la candidata indicó que "culturalmente" en el país hay una "educación de que abortás y no pasa nada", cuando "no es que apretás un botón y al otro día me voy a trabajar", y citó la frase de Tabaré Vázquez cuando vetó el aborto: "Es un asesinato agravado por el vínculo y jamás se podría llamar un acto médico".

"Yo opino así (como Vázquez), entiendo que hay mucha gente que no opina así, pero estar acá y decir lo que no opinan los demás...", continuó.

"Gracias a Dios nuestras madres no pensaban igual que las feministas de ahora"

Acto seguido, la periodista le recordó que el derecho al aborto viene de "un movimiento" y que Amnistía Internacional lo calificó como un derecho humano, por lo que le consultó si no cree que esta legislación no defiende "la vida presente".

"No, porque si me hablás de derechos humanos el primer derecho humano es a vivir, y tu con cada aborto que entendiste era un derecho le quitaste un derecho a otra persona", retrucó Quintana, quien recordó que así como hay movimientos "feministas" que defienden el derecho a abortar "también hay un movimiento pro vida" en contra.

Romano comenzó a decir que había dos puntos en esta discusión, uno de ellos la rama "filosófica", pero la candidata respondió rápidamente: "Lo mío es biología. Yo soy médico, hay vida desde la concepción, con un ADN distinto, con una identidad distinta, ahí hay un ser humano".

"De nuevo, vamos hacia la prohibición", le dijo la periodista, y Quintana le planteó que "la prohibición de vivir a un ser humano es el aborto" y marcó que es lo mismo decir que se debe "despenalizar la trata" para no basarse en su prohibición. "Yo entiendo que tengo que defender la vida, entonces jamás haría una ley que autorice a matar", agregó.

En ese momento, Romano y Quintana discutieron sobre si la decisión de una mujer sobre abortar es una decisión sobre "su cuerpo", algo que la cabildante negó y la periodista le recordó la discusión del punto de vista filosófico sobre el inicio de la vida.

"Con lo que tenemos, ¿qué se hace? ¿Tu propuesta cuál es?", consultó entonces la integrante del programa. "Mi propuesta es que hay que defender las dos vidas y que es un ser humano distinto, que tiene derecho a vivir. Y que gracias a Dios nuestras madres no pensaban igual que las feministas de ahora, sino muchos ahora no estaríamos acá", respondió la candidata a vice.

"Pero no tiene nada que ver eso Lorena, va por el lado de maternidades deseadas", criticó Romano, quien dijo que su madre la buscó "siete años", mientras que Quintana cree que "no estaría acá", pero que esa percepción no le cambió "para nada" su pensamiento.

"Hay que salvar todas las muertes"

En ese momento entró en el debate el panelista y militante blanco Santiago Gutiérrez, que marcó que "nadie está a favor de que existan los abortos", pero "o pasan en negro, sin seguridad y se mueren madres, o dentro del camino de la legalidad pasan de otras formas".

"Si me decís que para salvar muertes maternas hay que salvar muertes de niños por nacer, no estoy de acuerdo contigo, entiendo que hay que salvar todas las muertes", fue la respuesta de Quintana, quien reconoció que las muertes de madres "pasaban igual" antes de la legislación, pero "no 11.000 por año como estamos ahora".

Tras ello, indicó que a algunas pacientes les ha preguntado si se cuidaron antes de tener relaciones y ellas le responden: "No, pero igual después cualquier cosa me pongo misoprostol –medicamento para interrumpir el embarazo–. Así de naturalizado está el aborto en la consulta".

"No estoy de acuerdo, me gustaría dejarlo en claro. No estoy de acuerdo en que ese sea un argumento para abortar", criticó Romano, quien puntualizó que "no generalizaría por ese lado". "Las consultas vienen por ese lado", lamentó Quintana.