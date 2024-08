Guido Manini Ríos y Lorena Quintana: "De los votantes de Cabildo que se vayan, la mayoría votará a Orsi"

A continuación un resumen de la entrevista de Manini Ríos y Quintana con El Observador realizada el martes 30

A un mes de las internas, ¿qué análisis hace del resultado?

Guido Manini Ríos (GMR): Yo creo que hay que mirarlo en el contexto general. En el año 19 había una efervescencia de los partidos que en ese entonces estaban en la oposición. Había una clara determinación de cambiar a los gobiernos frenteamplistas. Y había una militancia de todo aquello que significara sumar fuerzas para el cambio de gobierno, que claramente no la había ahora en los mismos partidos. Entonces hay que mirar los casi 30.000 votos que perdió Cabildo, pero yo diría que es mucho más llamativo los 80.000 que perdió el Partido Colorado teniendo una interna realmente muy competitiva o los 130.000 votos que perdió el Partido Nacional. Yo diría que no fue una gran elección, pero tampoco fue la debacle.

¿Hay una luz de alerta para la coalición?

GMR: Yo creo que la luz de alerta se da con las encuestas que han surgido, esos números llaman a reflexionar. Yo he dicho una y otra vez, y no me canso de decir, que la coalición va a ganar si Cabildo vota bien. Los votantes de Cabildo que no voten a Cabildo, son muy poquitos los que van a votar a los blancos o los colorados. La mayoría va a votar a Orsi. Entonces, pienso que la condición para que gane la coalición es que Cabildo Abierto vote bien. Y nosotros estamos trabajando para votar bien, estamos recorriendo barrios carenciados, estamos yendo a distintos programas a hablar de nuestra propuesta. Nuestro gran desafío es llegarle con la propuesta a todos los uruguayos, que no nos ahoguen a billetera. Sabemos que en recursos económicos estamos 1 a 100 comparado con el candidato blanco, con el candidato frenteamplista y también con el candidato colorado.

¿Por qué elegir a Lorena Quintana como compañera de fórmula?

GMR: Nosotros ponemos énfasis en cuatro ejes: seguridad pública, drogas -relacionando los dos-, el endeudamiento, la familia y el trabajo nacional. Lorena toda su vida ha trabajado en cercanía con dos de esos cuatro ejes, con adicciones a las drogas y el tema de la familia. Entonces, pienso que ella refuerza tremendamente el mensaje de Cabildo, al menos en sus ejes principales. La otra razón es que ella trabajó por Cabildo en la interna, tuvo un sector que tuvo determinada votación, es decir, que no llegó en paracaídas.

¿Cuál es el aporte que usted cree que puede hacer?

Lorena Quintana (LQ): Yo soy médica de familia. He trabajado en Cerro Norte, en una comunidad comunitaria más de 10 años, en la puerta del Hospital Maciel, en un programa de personas en situación de calle por consumo de sustancias, en el sistema de alerta temprana en drogas. Sin duda que la adicción ha sido como mi temática en todos estos años. De hecho, algo que me hizo decidir que no iba a ser solo médico asistencialista fue la regulación del mercado de cannabis. Cuando uno es médico de familia, además, no solo escucha que le duele la garganta o la cabeza, escucha lo que viven, los problemas que tienen, los problemas de las deudas, lo que trae angustia, los duelos, escucha la situación que viven muchos uruguayos. Traigo la experiencia, la formación, me he formado en políticas de drogas, en políticas de género, en ciencia política.

Viene de liderar el Encuentro Nacional Cristiano, que ya desde el nombre es una posición desde donde quiere militar en política. ¿Por qué ese lugar en el país más laico de América Latina?

LQ: Sí, el país es laico pero no quiere decir que no podemos decir lo que pensamos y la laicidad es un escudo que nos protegería a todos, que también nos protege a nosotros de que no nos impongan ideologías que nosotros no compartimos de hecho para mí algo que pudiera llegar a estar violando la laicidad en Uruguay es la ideología de género en la educación eso no es nada de ciencia y no lo comparto.

¿A qué se refiere con ideología de género en la educación?

LQ: Lo que se construye en la vida es la personalidad no la identidad. Uno nace con una identidad. Única e irrepetible. No hay nadie igual que vos con tu identidad. Hay una ideología donde le están enseñando a los chiquilines que no naciste hombre ni mujer. Que eso es una construcción social. Que fue lo que tus padres te hicieron creer que era en esta construcción de tu vida. Que fue un sexo designado al nacer por un médico, eso no tiene nada de ciencia, eso es ideología.

El programa de Cabildo habla de una “progresiva derogación" de la ley del cannabis ¿Qué sería lo primero que buscarían derogar?

LQ: Sabemos que plantear, en este contexto político, derogar la ley de cannabis sería perder fuerzas y gastar energías en algo que no tendríamos apoyo. Entonces, lo primero es cumplir con la ley porque hay una parte, que es la educación del riesgo, que no se está cumpliendo. Hoy como médico podés salir a decir que el tabaco te causa cáncer de pulmón, que el alcohol puede causar cirrosis, pero donde digas que el cannabis causa cáncer de testículos, esterilidad en el hombre, infección respiratoria por hongos, dificultad para poder aprender, o que puede llegar a despertar una enfermedad psiquiátrica, donde digas todo eso te llenás de enemigos.

¿Cómo lo van a hacer?

LQ: Hay dos formas de hacer prevención. Uno es el paradigma actual, que es una continuidad del paradigma que presentó el Frente Amplio, que es el de la disminución de riesgos y daños. Eso quiere decir consumí todo lo que quieras, yo como Estado busco que te disminuya el riesgo, el daño que te hace la sustancia. Entonces, te repartimos bolsitas de agua en los bailes donde venden éxtasis, pusieron un cartel en la Interbalneraria que decía en chiquito “si vas a consumir” y en grande “para pasarla bienque sea cannabis de buena calidad”. Es como si Tabaré (Vázquez) hubiera dicho fumá todo lo que quieras pero poné el filtro al tabaco. La otra punta de la prevención es: vamos a intentar que sean menos los que inician los consumos, vamos a intentar que sea a edades más tardías, vamos a intentar que de los que consumen sean menos los que pasan a tener un consumo problemático y la base de esa otra prevención es potenciar los factores protectores como las familias, como la educación, como las oportunidades deportivas, recreativas, artísticas de los chiquilines.

También hablan de aumentar la infraestructura para atender adictos que hoy es insuficiente ¿A cuánto? ¿Cuál es el costo?

LQ: Hay dos estudios, uno del Observatorio Uruguayo de Drogas y uno de la organización Madres del Cerro, que muestran todos los cupos. El 80% de estos cupos cama los tienen las organizaciones de la sociedad civil y menos de un 20% los tiene el Estado. Uno tiene que conocer cuál es el diagnóstico de lo que hay, conocer la calidad de lo que se brinda, la cobertura a la cual se llega, de cuántos anotados en lista de espera tenés para entrar en cada lugar, cuánto logramos realmente hacer un tratamiento. Y ese análisis de calidad y cobertura nacional es un debe que tenemos en la adicción.

¿El Estado no tiene esa información?

LQ: No tiene esa información de la calidad y la cobertura no tiene esa información. Tiene una información parcializada.

En el programa hablan de una campaña de sensibilización sobre el matrimonio y la familia. ¿Qué sería exactamente?

LQ: Nosotros hablamos de que queremos poner la familia como una prioridad. Sabemos que hoy los problemas que tienen los adolescentes, según encuestas nacionales, son sentirse solos, uno de cada cinco ha pensado seriamente en quitarse la vida. Entonces, cuando uno mira los problemas de salud que hoy tiene la juventud sabemos que tenemos que volver a la base. Nosotros hicimos un estudio en el programa de adolescencia hace dos años que era el análisis de las historias clínicas de los gurises que se quitaron la vida los últimos cinco años y nos mostraba la familia disfuncional, el problema de esa necesidad de un adulto, sabemos que uno quisiera tener lo mejor pero a veces hay que buscar lo que necesita y lo que necesita es un adulto.

Pero, ¿cómo sería una campaña para sensibilizar sobre este tema?

LQ: Son programas que buscan brindar herramientas a los adultos y a los chiquilines. El chiquilín tiene que saber que yo puedo contarle mis problemas a papá, a mamá, pero también tener esas herramientas de comunicación. Entonces, es brindar herramientas de comunicación, es generar programas que logren fortalecer estos lazos necesarios para prevenir los problemas que hoy vive nuestra adolescencia.

Guido Manini Rios Foto: Leonardo Carreño.

El programa dice que intentarán terminar con el sesgo ideológico en los magistrados respecto a pasado reciente e ideología de género. ¿Cómo lo piensan hacer?

GMR: Yo diría que sería importante aprobar un proyecto, que lleva más de dos años en un cajón de una comisión del Senado, por el cual se establece el delito de prevaricato para jueces y fiscales que flagrantemente violan el derecho, aplicando la ideología a posturas. En cuanto a la ideología de género, hay una ley, la 19.580, que claramente flecha la cancha, hay un sesgo ideológico en la propia ley que establece que no somos todos iguales ante la ley, va en contra de lo que dice la Constitución, dice que ante la duda tiene razón la mujer. El juez no está obligado a escuchar las pruebas del denunciado. Yo pregunto, ¿qué persona con sentido común en este país puede estar de acuerdo con esas disposiciones de una ley? Sin embargo está, y genera grandes injusticias. Ahí hay un sesgo ideológico, esa ideología de género que ha permeado sobre todo en el mundo occidental, que busca fragmentar, dividir, enfrentar al hombre con la mujer, debilitar la familia, etc. Vamos a terminar con ese aspecto que creemos que no es bueno, que genera situaciones de injusticia y que en los hechos genera mucho más violencia que la que evita. Esa ley se hizo con la premisa de luchar contra la violencia de género. En realidad genera mucho más violencia. Cuando a un padre le privan de ver a sus hijos, hay algunos que lo toman civilizadamente, que aceptan, es la ley, mala suerte, lloran y no pasa nada. Pero hay otros que se enloquecen, que pierden el dominio de sí mismos y terminan en tragedia. Matan a la mujer, a veces matan a los hijos también.

¿Eso es culpa de la ley?

GMR: Es la ley la que establece esos parámetros que llevan a eso, lleva a que el juez ante la mera denuncia le impida al padre ver a sus hijos, lo aparta.

Pero las reacciones…

GMR: La reacción es por una ley que es un desastre para nuestro entender, es negativa una ley que genera injusticia. Hemos propuesto, hace ya unos meses, cambiar esos aspectos de la ley, dejar el cerno pero cambiar tres o cuatro cosas y a la que denunció falsamente y se comprueba que sea responsable penalmente

En el caso Orsi hubo una pena por denuncia falsa

GMR: Sí, Sí

Está penado entonces

GMR: Bueno pero la pena no es lo que debiera ser. La persona que denunció está libre

Pero fue condenada

Yo digo aquí tiene que ir mucho más a fondo. La denuncia falsa que genera parte de la pérdida de libertad, la otra parte tiene que tener penas acordes, hay que disuadir de la denuncia falsa.

Cabildo plantea reducir IRPF y hasta un salario maternal ¿Cuál es el argumento detrás de esta propuesta?

LQ: Uruguay está en una situación inesperada. Los datos del INE mostraban que íbamos a tener mucha más población y muchos más nacimientos de los que tenemos ahora. Hay un estudio de comportamientos reproductivos en Uruguay donde hay un porcentaje muy alto de hombres y mujeres que, pasando la edad reproductiva, en especial en clase media y alta, dicen tener menos hijos de los que les hubiera gustado. Cuando el derecho reproductivo es poder tener la cantidad de hijos que quiero y cuando quiero. Y cuando se pregunta la causa por qué tuvieron menos hijos, la primera es la económica.

GMR: Nosotros entendemos que el problema demográfico es un problema gravísimo. Mirar para el costado no es solución. De acá a 10 y 15 años va a haber que hacer otra ley de la seguridad social. Entonces, ¿qué vamos a esperar para hacer algo? Y estas son cosas que tienen efectos a largo plazo, no es inmediato. Abordamos uno de los aspectos, por supuesto que hay otros, pero el económico es una de las razones principales. Acá se incluyó lo del salario maternal por más de tres hijos. Se entiende que es una forma de estimular a los hijos. El Uruguay necesita hijos. La agenda internacional dice que el mundo tiene que ir en otra dirección, el hijo único o la mascota en vez del hijo, eso se está imponiendo, se ha impuesto en Europa, se impone en distintos países y así está generando problemas.

Otro de los ejes es la seguridad, ¿qué sería declarar la emergencia nacional en este tema?

GMR: Proclamar la emergencia nacional, tanto en seguridad como en el tema de adicciones a la droga, significa poner todos los recursos del Estado, la prioridad uno en ese tema. Nosotros entendemos que en materia de seguridad pública, si bien reconocemos que han habido ciertos avances, estamos lejísimos de lo que realmente se precisa en este país. Son inaceptables los números. Y partimos de la base de que se puede cambiar. Acá tenemos todas las condiciones geográficas y humanas para que esto se pueda cambiar. Trabajo obligatorio a los presos ya de inmediato, ¿qué estamos esperando? ¿Precisamos dar recursos para que haya talleres para los 15.000 presos o que haya lugares donde trabajar? Vamos a ponerlos ya, es mucho más barato eso que seguir construyendo cárceles. Si no le damos los recursos a las comisarías de barrio para que estén bien cerca de la gente, para que tengan gente y vehículos y todo lo que precisan para reaccionar, para patrullar en los lugares complicados, cada 15 minutos una ronda policial en auto, en moto, a caballo, a pie, bicicleta, en lo que sea, pero cada 15 minutos pasa una ronda policial por los lugares más complicados. La presencia del Estado, el uniforme, el respeto al uniforme. Si no vamos por ese camino estamos en el horno. Vamos a usar las Fuerzas Armadas en lo que son específicas tareas de ellos. Vamos a usarlos a blindar las fronteras. Vamos a darle a la Fuerza Aérea los recursos para que controle el espacio aéreo que hoy es de nadie, o el mar territorial a la Armada.

Y en el tema adicciones, preguntaba hoy cuánto se precisa para la infraestructura para atender adictos. En la última Rendición de Cuentas asignamos US$ 20 millones, capaz que no dan ni para empezar, capaz que precisamos 200 o 1.000 pero así y todo es mucho más barato hacer el gran esfuerzo. La campaña masiva de sensibilización, empezando con la ANEP, empezando en el niño de primero o segundo año de escuela, empezar a meterle en la cabeza que la droga es veneno. ¿Qué estamos esperando para empezar a meterle en la cabeza al niño eso desde chico? Los niños aprenden y mucho. ¿No le va a entrar en la cabeza que la droga es un veneno? Claro que le entra pero hoy nadie les habla, hoy empiezan con 15 años a fumar. Ni saben el daño irreversible que le ocasiona a las neuronas el fumar marihuana.

De todo esto que estamos hablando, ¿cuáles son las prioridades para un programa común con la coalición?

GMR: En principio los cuatro ejes centrales. Las campañas contra la droga, las medidas de seguridad pública, el tema del endeudamiento de la gente, esperemos que nuestro plebiscito finalmente cristalice, vamos a presentar las firmas en octubre pero si no hubiera solución vamos a priorizar que haya solución por la vía legislativa y el tema de la familia, la reforma de esta ley 19.580. Pero no son condiciones sine qua non porque sino inviabilizamos la coalición.

Me gustaría hablar de la interna de Cabildo, con lo que pasó en el Congreso ¿Cómo recibió que su designación haya generado discusiones?

LQ: Me parece totalmente esperable, había diferentes agrupaciones, yo era la referente de una de las agrupaciones, ¿por qué las otras agrupaciones no podrían llegar ellos también a entender que había alguien que lo representara más?

Hubo otras discusiones vinculadas a aprobar el programa, el tema de la Junta Nacional, que hubo una moción diciendo que había gente que no era convencional y por lo tanto no podía ser elegida….

GMR: Nuestra convención es tal vez la más democrática de las convenciones. Nosotros tratamos de buscar el máximo consenso. Con Lorena vimos que había una amplia mayoría a favor de ella, bueno vamos a votarlo. Después hubo diferencias a la hora de interpretar si estaba vigente este estatuto o este otro. Eso llevó a un cuarto intermedio, se hizo consulta a la Corte, se habló con un ministro de la Corte Electoral que en pocos minutos dio la respuesta. Bueno, seguimos para adelante con la propuesta original y creo que no pasó más que eso. Después pasó otro tanto con el programa, ese sector adujo que no tuvo tiempo suficiente porque el programa se difundió cuatro o cinco días antes a todos los congresistas porque directamente se terminó de corregir unos días antes. Ante la realidad de que el programa tenía que ser aprobado por el Congreso y que convocar a un Congreso, que viene gente que en su gran mayoría son del interior y buena parte de lugares lejanos, no era sencillo… de todas formas, una amplia mayoría, yo diría 4 a 1, votó por aprobar el programa porque lo habían leído en estos 4 o 5 días.

Desde el Espacio de los Pueblos Libres se reclama un liderazgo más compartido. ¿Qué le responde?

GMR: Cabildo Abierto tiene sus características. El liderazgo es compartido, hay una mesa política, hay una junta nacional que es la autoridad que tiene por estatuto, está el congreso, yo no entiendo cuál es el liderazgo no compartido. Hay resoluciones de todos los días, sobre todo a nivel legislativo, propuesta de ley, o una sesión del Senado, se va a votar por una moción condenando a Venezuela ¿Qué hay que hacer? Hay que consultar a las bases a ver si se vota a favor o en contra. Se decide, vamos a votar esto. La gente hace confianza en lo que marca el líder. El líder dice si se vota sí o no se vota. Yo pienso que el funcionamiento de un partidotiene que ser ágil, tiene que estar para reaccionar y contestar rápidamente las exigencias y los planteos que se hacen. No se puede estar consultando a las bases a ver si agregamos este articulito a la ley o no. Para eso están los parlamentarios que fueron elegidos por los cabildantes en su momento. No es lógico que se esté planteando porque son decisiones que se tienen que tomar o rápidamente o van a depender siempre de la decisión del líder y bueno el líder decide una cosa y la gente lo acompaña, lo acuerda, por algo es el líder, y así va a seguir siendo en Cabildo. Creo que esa es la característica de Cabildo, así va a seguir siendo.