Cardona en el Parlamento por Ancap: seis horas de una "comisión picada" con diferencias de fondo entre el oficialismo y la oposición

Uno de esos momentos se produjo cuando uno de los diputados convocantes, el colorado Walter Verri terminó de preguntar y Cardona comenzó a responder. Gabriel Gurméndez (colorado) le pidió una interrupción y la ministra se lo negó, lo que alteró el clima ya que la oposición cuestionó que había ido a dar respuestas, no a brindar una conferencia. La presidenta de la comisión, Tatiana Antúnez, buscó encauzar la situación pidiendo que no hubiera tantas repreguntas y que permitieran desarrollar los conceptos. La negativa de Cardona hizo que otras interrupciones solicitadas –incluso por ella– también fueran rechazadas.

Otro episodio involucró a la ministra y a Álvaro Dastugue. La jerarca le cuestionó que estuviera mencionándola como “ministro” a lo que el legislador blanco señaló que era “conservador” y que se estaba refiriendo a la gestión del ministerio por lo que hablaba en masculino.

Un tercer intercambio se produjo luego de que Mariano Tucci (Frente Amplio) cuestionara que haya habido legisladores de la oposición que trataron de “mentirosa” a la ministra previamente. El diputado Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional) se hizo cargo de haber realizado esos comentarios y redobló la apuesta al leer en sala la definición de la RAE de ese adjetivo.

Pese al clima tenso, también hubo espacios para el humor, como cuando el diputado Carlos Rydström recordó al contador Damiani al destacar que nadie festejaba balances.

Definición de precios

Si bien la ministra no fue contundente, para la oposición quedó claro que la fijación de precios será “política” y no basada en los precios internacionales, tal como dijo Dastugue en conferencia de prensa.

De hecho, entre oficialismo y oposición hubo una discusión acerca de si el Ejecutivo tenía interés en “hacer caja” con las tarifas. La ministra destacó que el gasoil había bajado para dar una señal al sector productivo pero los colorados le dijeron que debió haber sido más y que la diferencia le permitía recaudar US$ 5 millones.

En conferencia de prensa, Cardona señaló que el gobierno mira el “comportamiento de todos los combustibles” de la canasta energética para decidir los precios y adelantó que junto al Ministerio de Economía están trabajando en una nueva metodología para definir los ajustes.

Información al presidente

La ministra aseguró que la información que le trasladó a Orsi fue únicamente la del balance de 2024. “Cuidamos al presidente”, aseguró ante los cuestionamientos de la oposición y dijo que los números que había dado –pérdidas por US$ 118 millones y endeudamiento de US$ 255 millones– surgían del balance auditado e información complementaria.

“Hubo consenso” en que esos números eran correctos, dijo Cardona mientras que la oposición cuestionó que no se hablara del superávit de US$ 200 millones en el quinquenio, el menor endeudamiento respecto a 2019 y el incremento del patrimonio.

Verri consideró en rueda de prensa que Cardona había incurrido en una “grave omisión” al malinformarlo sobre la situación de Ancap. El exsubsecretario de Industria le hizo doce preguntas sobre la conferencia con Orsi y la situación de Ancap. “No le dieron toda la información”, sentenció consultado por El Observador.

De la comparecencia de la Ministra Cardona y la Pte. de Ancap a la comisión de industria quedó claro que al menos no le dieron información trascendente al Presidente de la República exponiéndolo públicamente. — Walter Verri (@walterverri) May 2, 2025

Vamos Uruguay, el sector de Verri, anunció que "de persistir este rumbo" interpelarán a Cardona.

Las pérdidas y la parada

En su exposición, la ministra dijo que los US$ 118 millones de pérdida no eran atribuibles “únicamente” a la parada de la refinería y dio detalles de las razones por las que considera que hubo una mala gestión de esa detención de actividades. “Adjudicar el retraso en los tiempos de la parada a los trabajadoras y trabajadores parece poco justo, además de contrafáctico”, señaló en una PPT que divulgó.

En rueda de prensa, agregó que una vez que empezaron las obras no hubo medidas sindicales. “Lo que sí ocurrió es que estuvo la licencia de la construcción, días de lluvia y un desperfecto en una de las torres”, señaló.

Además cuestionó que comenzara la parada con compras necesarias sin terminar de adjudicar. “Se dieron importantes dificultades en la gestión de las compras que se necesitaban para ese proceso técnico -algo que reconocieron los propios técnicos de Ancap que alertaban que al menos nueve compras no habían concluido- y arrastrando un importante conflicto sindical que se había declarado ante la propia decisión de Ancap de denunciar el convenio laboral y por el conflicto que se produjo ante la decisión de asociar a Ancap con privados para producir cemento”, resaltó.

A partir de la solicitud que realicé el lunes para conversar sobre el balance de ANCAP, hoy me recibió la Comisión de Industria de diputados. Luego de 6hs, aquí les comparto la información que brinde con los principales elementos que explican los números negativos de la empresa:… — Fernanda Cardona (@FcardonaUy) May 2, 2025

La oposición, en tanto, cuestionó que no hablara de la parada de la refinería en la conferencia con Orsi y que quitara responsabilidad al sindicato ya que en lugar de ser de 120 días fue de casi 300 ocasionándole a Ancap pérdidas de US$ 700 mil diarias.

Respecto al préstamo, los legisladores blancos y colorados resaltaron que fue votado por el director del FA en Ancap, Vicente Iglesias, por lo que no era correcto hablar de “sorpresivo”. Cardona, en tanto, cuestionó que la información no surgiera del balance ni le haya sido dada en la transición. A su vez, enfatizó en que cuando fue directora de UTE por la oposición tuvo más de mil votos afirmativos en directorio en los que dejó por escrito que no había tenido acceso a toda la información previamente.

El PPI

Aunque no estaba formalmente dentro de la convocatoria, el otro tema que motivó cruces entre oficialismo y oposición fue la decisión del gobierno de publicar tardíamente el informe de los precios de paridad de importación (PPI) que elabora la Ursea.

Este informe, que debe hacerse público por disposición legal, es uno de los insumos que utiliza el Poder Ejecutivo para definir las tarifas (los otros dos son uno de Ancap y otro del MEF).

La oposición cuestionó que no se hubiera publicado oficialmente antes de fijar los precios a lo que Cardona contestó que la información estaba porque El Observador la había dado a conocer aunque no sabía la razón por la que no había sido subido.