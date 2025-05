Choque en el Parlamento por Ancap: gobierno señala errores de gestión y oposición advierte por "decisión política" en fijación de precios

Orsi dio una conferencia el viernes pasado en la que aseguró que Ancap tiene una deuda total de US$ 255 millones y que el panorama era "complicado". Además, detalló que el resultado cerrado a 2024 había sido de US$ 118 millones de pérdida . Durante esa conferencia no se mencionó la parada de la refinería de La Teja.

"Los números que dimos se basan pura y llanamente en lo que surge del balance. Es decir, son balances que no hizo esta administración. Los cerró la anterior", aseguró la ministra en la conferencia de prensa realizada en el Parlamento.

Agregó que durante su alocución en la comisión hizo "muchísimo hincapié" en que los US$ 118 millones de pérdida "no son atribuibles únicamente a la parada de la refinería". "Decir eso es una equivocación".

También apuntó a las diferencias que hay entre los días de conflicto sindical que manejaron las autoridades anteriores en la prensa y los que constan en distintos documentos. A juicio de las nuevas autoridades, "una vez que empezaron las obras de mantenimiento no hubo medidas sindicales".

"Lo que sí ocurrió es que estuvo la licencia de la construcción, hubo días de lluvia, un desperfecto en una de las torres (...)", ejemplificó.

Más adelante en la conferencia, Cardona volvió a insistir sobre estos puntos: "No estamos de acuerdo, no compartimos que los US$ 118 millones, y mucho menos el total de lo que son los números negativos, tengan que ver con esa parada de la refinería".

Sobre la razón por la cual no se mencionó el tema en la conferencia de prensa de Torre Ejecutiva que dio el presidente Orsi, Cardona aseguró que se debió a que el objetivo ese día era anunciar el "balance negativo".

"No corresponden a la parada de la refinería. No fue esa pérdida, no fueron los US$ 118 millones", afirmó.

Otro tema que estuvo sobre la mesa en la Comisión de Industria fue la fijación de precios de los combustibles. El gobierno de Orsi viene aplicando desde que asumió la metodología heredada del gobierno de Lacalle Pou, con la que tiene discrepancias.

Para mayo, el Ejecutivo decidió bajar el gasoil (contemplando la zafra de la cosecha del arroz y soja) y mantener el precio de la nafta y del supergás. Sin embargo, los informes de la Ursea y las variaciones internacionales de Precios de Paridad de Importación (PPI) mostraban que había espacio para una baja más amplia en el gasoil y seguía habiendo margen para abaratar las naftas.

Las nuevas autoridades entienden que la metodología utilizada por el gobierno anterior es errónea y que no es "real" que "la administración pasada haya trasladado siempre de manera directa lo que informaba la Ursea como PPI y reflejarlo al precio de venta". "Solo en cuatro oportunidades de 45 ajustes lo usaron, el resto se estableció el precio (de los combustibles) o bien por debajo o bien por encima".

Oposición: Ancap dio ganancias y fijación de precios será una "decisión política"

La oposición salió en bloque a defender la gestión pasada. El diputado del Partido Nacional Álvaro Dastugue aseguró en conferencia de prensa que en el quinquenio que gobernó Lacalle Pou Ancap dio ganancias por US$ 200 millones.

"En el quinquenio de la administración del presidente Lacalle Pou Ancap arrojó una ganancia de más de US$ 210 millones de dólares", dijo Dastugue, que calificó de "injusta" la conferencia que dio el viernes pasado Orsi.

Por otra parte, se refirió a los precios de los combustibles y aseguró que el nuevo gobierno priorizará la "decisión política".

"La decisión de fijación de los precios de los combustibles va a ser más una decisión política que una decisión de los precios internacionales. En varias oportunidades, la ministra dijo que iba así, tomar en cuenta los precios internacionales, pero que la decisión también tenía otros elementos", apuntó.

El también nacionalista Juan Rodríguez agregó que la sensación era de suma "preocupación" porque los ministros no habían "cuidado" al presidente Orsi. "Nos deja sumamente preocupados porque los ministros, las ministras, son los que tienen que cuidar al presidente de la República y no el presidente de la República cuidarse de sus ministros".

Los colorados de Vamos Uruguay (el sector de Pedro Bordaberry), en tanto, consideraron que Cardona "mal informó" a Orsi.

En una declaración de la bancada de ese sector, aseguraron que Cardona "dio a entender que no informó al presidente de la República de elementos clave sobre la situación financiera y operativa de Ancap".

"Esta omisión explica que el Presidente realizara afirmaciones equivocadas, que expusieron al gobierno y a la ciudadanía a una visión distorsionada de la realidad del ente", escribieron.

Sobre este asunto, Cardona dijo en la conferencia de prensa que siempre "cuidó" al presidente.

"En este gabinete, en lo que me cabe, los ministros y ministras cuidamos siempre al presidente y le dimos la información".