Carlos Negro afirmó que "sí se necesitaban" las 5.000 cámaras que compró el Ministerio del Interior a cargo de Martinelli

La compra directa de las 5.300 cámaras de videovigilancia fue por US$ 33 millones .

"Las cámaras son una necesidad del país, la inversión en tecnología es clave en esta gestión", dijo el secretario de Estado y citó el programa de gobierno. "Está planteado llegar a las 20 mil cámaras a lo largo y ancho del territorio de la república. El gobierno anterior los últimos días de su gestión decidió adquirir cinco mil cámaras, las que se suman a las que ya existían cerca de 12 o 13 mil en todo el país", agregó.

"Sí se necesitaban, sí las íbamos a adquirir nosotros", sentenció el ministro sobre la compra durante la gestión de Nicolás Martinelli.

Más tarde, Negro salió a aclarar sus dichos por redes sociales y dijo que "nunca" respaldó "esa compra".

"Respondí que las cámaras son una incorporación necesaria, y agregué que incorporar más videovigilancia es cumplir con el programa del FA con el que estamos comprometidos", indicó el ministro del Interior.

"Si ese contrato fue legal o no, se podrá saber cuando terminen las instancias administrativas", agregó.

"Políticamente, las dudas sobre la forma, el momento y la premura en que fueron compradas, nos quedarán. Nunca respaldamos esa compra", sentenció.

El pedido de informes del Frente Amplio

El pedido de informes sobre la compra de cámaras de videovigilancia fue realizado por la diputada del Frente Amplio Julieta Sierra en el ámbito de la Cámara de Representantes con el fin de que sea cursado al Ministerio del Interior.

Entre las diez preguntas de la diputada, se pide saber "¿por qué se resolvió utilizar el mecanismo de contratación de compra directa?", si "¿existieron otros oferentes además de la empresa adjudicataria?" y "¿qué cotizaciones se solicitaron por las 5.300 cámaras?", entre otras cuestiones.

Tras el pedido de informe de la legisladora del Movimiento de Participación Popular (MPP), el senador Daniel Caggiani escribió que "siguen apareciendo cangrejos debajo de las piedras".

"No solo nos dejaron con una deuda de US$ 33 millones por el arrendamiento durante 60 meses de 5.300 cámaras de videovigilancia que se deberán pagar en esta administración, sino que además una de las 2 empresas que trabajaba en exclusividad con el MI decidió impugnar la adjudicación por entender que se vio desfavorecida, denunciando que no se compitió en igualdad de condiciones con la empresa elegida", escribió Caggiani en sus redes sociales.

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, decidió responderle al dirigente del oficialismo con una captura de una noticia en que el ministro Negro afirmó que las cámaras "sí se necesitaban".