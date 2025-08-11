Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 11 de agosto

Inumet pronosticó una tarde con máximas cercanas a 20 °C en todo el país Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 11 de agosto temperaturas bajas en todo el país durante la mañana, con presencia de heladas, neblinas y bancos de niebla, y máximas que rondarán entre 19 °C y 20 °C en la tarde.

Montevideo y área metropolitana En Montevideo y el área metropolitana, la mínima será de 3 °C y la máxima de 19 °C. La mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nuboso, neblinas y heladas agrometeorológicas, mientras que la tarde y noche tendrán cielo claro y algo nuboso, con viento del noroeste entre 10 y 30 km/h.

Este En la región este, se esperan mínimas de -2 °C y máximas de 19 °C. La mañana tendrá cielo algo nuboso con períodos de nuboso, nieblas, neblinas y heladas. Por la tarde y noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y presencia de bancos de niebla.

Oeste Para el oeste, Inumet prevé mínimas de 0 °C y máximas de 20 °C. La mañana comenzará algo nubosa, con neblinas, bancos de niebla y heladas, mientras que en la tarde y noche predominarán los cielos claros y algo nubosos. El viento podrá alcanzar rachas de hasta 40 km/h desde el noroeste y norte.

Norte En el norte del país, la mínima será de 1 °C y la máxima de 19 °C. Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con heladas, nieblas y neblinas. La tarde y noche mantendrán la tónica de cielo despejado a parcialmente nuboso, con bancos de niebla.