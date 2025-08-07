"Agradable, pero bien invernal": Inumet informó cómo estará el tiempo este fin de semana de clásico en Uruguay

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo se prevé que se comporte el tiempo este fin de semana, que va del viernes 8 al domingo 10 de agosto, jornada en la que se disputará el partido clásico entre Nacional y Peñarol por el Torneo Clausura.

El jefe de Pronósticos del organismo oficial del tiempo, Néstor Santayana, pronostica un fin de semana "agradable, pero bien invernal".

De acuerdo con el meteorólogo, el viernes por la mañana "estará frío con algunas lluvias escasas y aisladas, pero mejorará rápidamente".

El sábado, día del clásico del fútbol uruguayo, la mañana se presentará "muy fría y con heladas", pero el especialista adelanta que la tarde "estará fresca y agradable, con cielo claro y algo nuboso".

Santayana no espera "cambios significativos en la temperatura" hacia el domingo e indica que se mantendrán las heladas durante la madrugada y la mañana en todo el territorio nacional. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1953539827535598022&partner=&hide_thread=false ¡Continúa el frío! Te contamos el pronóstico del tiempo para el próximo fin de semana pic.twitter.com/flGZJdkXgS — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 7, 2025