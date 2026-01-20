Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  17°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 20 de enero

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima prevista es de 14 °C y la máxima alcanzará los 26 °C, según Inumet

20 de enero 2026 - 7:48hs
Se espera un cielo claro y algo nuboso en Montevideo

Se espera un cielo claro y algo nuboso en Montevideo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 20 de enero una jornada con tiempo mayormente claro y algo nuboso, sin fenómenos adversos relevantes, aunque con presencia de viento moderado y rachas puntualmente fuertes en zonas costeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y los 29 °C, según la región del país, en un contexto marcado por la estabilidad atmosférica.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima prevista es de 14 °C y la máxima alcanzará los 26 °C.

Más noticias
Inumet pronosticó cielos nubosos y cubiertos en casi todo el país
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 19 de enero

metsul anuncia el ingreso de una masa de aire frio a la region: que pronostica inumet para uruguay
ALIVIO

Metsul anuncia el ingreso de una masa de aire frío a la región: qué pronostica Inumet para Uruguay

Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con vientos del este y noreste entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad, mientras que el viento rotará del sureste al noreste, con intensidades de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Este

En la región este del país, Inumet prevé una mínima de 8 °C y una máxima de 25 °C.

La mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de claro, acompañada de probables precipitaciones escasas, además de nieblas y neblinas. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Para la tarde y la noche, el cielo estará claro y algo nuboso, con momentos de mayor nubosidad y persistencia de neblinas. El viento se mantendrá del sector este entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste del país, las temperaturas se ubicarán entre 12 °C y 29 °C, siendo la región con la máxima más elevada prevista para la jornada.

Por la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

En la tarde y la noche, se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con viento del este entre 10 y 40 km/h y rachas similares en áreas costeras.

Norte

En el norte del país, Inumet anunció temperaturas entre 12 °C y 28 °C.

Durante toda la jornada, el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con vientos del este y noreste entre 10 y 30 km/h, sin cambios significativos entre la mañana y la noche.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez 
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

Laura Alonsopérez en el ensayo de la comparsa Balelé
CARNAVAL

Laura Alonsopérez, esposa de Yamandú Orsi, abrirá el Desfile Inaugural de Carnaval con la comparsa inclusiva Balelé

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol vs Racing por la Copa de la Liga AUF: a qué hora juegan, por dónde verlo y precio de las entradas

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Tenfield igualó ante la AUF la oferta por la producción audiovisual y se cerró definitivamente la licitación del fútbol uruguayo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos