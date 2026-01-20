Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 20 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 20 de enero una jornada con tiempo mayormente claro y algo nuboso, sin fenómenos adversos relevantes, aunque con presencia de viento moderado y rachas puntualmente fuertes en zonas costeras.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y los 29 °C, según la región del país, en un contexto marcado por la estabilidad atmosférica.
Montevideo y Área Metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima prevista es de 14 °C y la máxima alcanzará los 26 °C.
Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con vientos del este y noreste entre 10 y 30 km/h.
En la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad, mientras que el viento rotará del sureste al noreste, con intensidades de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.
Este
En la región este del país, Inumet prevé una mínima de 8 °C y una máxima de 25 °C.
La mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de claro, acompañada de probables precipitaciones escasas, además de nieblas y neblinas. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.
Para la tarde y la noche, el cielo estará claro y algo nuboso, con momentos de mayor nubosidad y persistencia de neblinas. El viento se mantendrá del sector este entre 10 y 30 km/h.
Oeste
En el oeste del país, las temperaturas se ubicarán entre 12 °C y 29 °C, siendo la región con la máxima más elevada prevista para la jornada.
Por la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.
En la tarde y la noche, se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con viento del este entre 10 y 40 km/h y rachas similares en áreas costeras.
Norte
En el norte del país, Inumet anunció temperaturas entre 12 °C y 28 °C.
Durante toda la jornada, el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con vientos del este y noreste entre 10 y 30 km/h, sin cambios significativos entre la mañana y la noche.