Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 20 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este martes 20 de enero una jornada con tiempo mayormente claro y algo nuboso , sin fenómenos adversos relevantes, aunque con presencia de viento moderado y rachas puntualmente fuertes en zonas costeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y los 29 °C , según la región del país, en un contexto marcado por la estabilidad atmosférica.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima prevista es de 14 °C y la máxima alcanzará los 26 °C .

Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso , con vientos del este y noreste entre 10 y 30 km/h .

En la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad, mientras que el viento rotará del sureste al noreste, con intensidades de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Este

En la región este del país, Inumet prevé una mínima de 8 °C y una máxima de 25 °C.

La mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de claro, acompañada de probables precipitaciones escasas, además de nieblas y neblinas. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Para la tarde y la noche, el cielo estará claro y algo nuboso, con momentos de mayor nubosidad y persistencia de neblinas. El viento se mantendrá del sector este entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste del país, las temperaturas se ubicarán entre 12 °C y 29 °C, siendo la región con la máxima más elevada prevista para la jornada.

Por la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

En la tarde y la noche, se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con viento del este entre 10 y 40 km/h y rachas similares en áreas costeras.

Norte

En el norte del país, Inumet anunció temperaturas entre 12 °C y 28 °C.

Durante toda la jornada, el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con vientos del este y noreste entre 10 y 30 km/h, sin cambios significativos entre la mañana y la noche.