Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 13 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 13 de enero una jornada marcada por el calor en gran parte del país, con máximas que superarán los 30 °C en varias regiones, presencia de nubosidad variable y posibilidad de tormentas aisladas en el oeste.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre los 19 °C de mínima y 30 °C de máxima .

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso , mientras que el viento soplará del sector norte entre 10 y 30 km/h, con momentos de calma.

CLIMA Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 12 de enero

PRONÓSTICO De las lluvias a los días de verano: expertos anunciaron que vuelve el calor a Uruguay con máximas de hasta 40°C

Para la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con cielo nuboso y períodos de cubierto . El viento rotará a variable y luego al sector este, con intensidades de entre 10 y 30 km/h y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h .

Este del país

En el este, Inumet prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 32 °C.

La mañana se presentará nubosa, con períodos de algo nuboso, acompañada de nieblas y neblinas, lo que podría reducir la visibilidad en rutas y zonas costeras. El viento será del sector este, entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche el cielo continuará algo nuboso a nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y persistencia de neblinas.

Oeste

El oeste del país será la región más calurosa del martes, con temperaturas que irán desde los 20 °C hasta los 36 °C.

Por la mañana el cielo estará claro y algo nuboso a nuboso, con viento del sector norte. En la tarde y la noche se prevé un escenario más inestable, con cielo nuboso a cubierto y tormentas aisladas, en un contexto de altas temperaturas.

El viento rotará al sector este y podrá alcanzar intensidades de hasta 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Norte

En el norte, la jornada comenzará con una mínima de 18 °C y alcanzará una máxima de 34 °C.

Durante la mañana se registrará cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector norte entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche el cielo se mantendrá algo nuboso a nuboso, con viento variable de hasta 20 km/h.

Inumet recomendó mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente en el oeste del país, donde podrían registrarse tormentas aisladas y ráfagas de viento más intensas.