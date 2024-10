Coalición arrancó campaña de cara al balotaje mostrando a Delgado como el "articulador" para un Parlamento sin mayorías

Acordaron que realizarán tres actos conjuntos –algunos en Montevideo y otros en el interior– y que los líderes comenzarán en los próximos días (definirán si el viernes o el lunes) una gira juntos por todo el país con conferencias de prensa. Tras dar entrevistas a diversos medios, Delgado prevé descansar miércoles y jueves.

Los partidos montarán, a su vez, un “comando operativo” para coordinar las actividades mientras que Agustín Iturralde será el encargado de amalgamar las propuestas que constituirán el nuevo Compromiso por el país. Los técnicos también se reunieron este lunes.

“Analizamos un poco la realidad. Habrá instancias conjuntas y cada uno de los partidos tendremos nuestras propias actividades. Se harán todos los esfuerzos posibles para sumar (más votos)”, dijo Pablo Mieres.

El articulador

En todas las reuniones, los dirigentes intercambiaron acerca de la gobernabilidad en una eventual administración de Delgado –sin mayoría en ninguna cámara– y coincidieron en mostrarlo con mayor capacidad que Yamandú Orsi para “articular” y conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante los proyectos

“No veo dificultad, veo un escenario diferente y entendí el mensaje de la gente”, expresó el candidato en una entrevista con Subrayado. Agregó que se sentía preparado para ir a buscar “esos encuentros necesarios para aprobar las leyes determinantes para seguir avanzando”.

A su entender, la experiencia de “estos años” de ir a reunirse con autoridades de la ARU, el PIT-CNT o actores sociales le dan “credibilidad para decirle a la gente que esté tranquila”. “Se terminó el Nacional-Peñarol y las manos de yeso en el Parlamento”, sintetizó.

Previamente, Mieres había dicho que no había "mayoría para ningún bloque y eso va a implicar tener una gran capacidad de articulación”.

En la coalición apuntan que esto es una diferencia con Orsi principalmente tras el suceso del Congreso de Intendentes. “La falta de capacidad de Orsi para articular está probada. Cuando al Frente Amplio le tocaba la presidencia del Congreso de Intendentes no se pusieron de acuerdo y terminó asumiendo uno del Partido Nacional, el jerarca de Flores”, cuestionó Lema.

85 mil votos de ventaja

Más allá de la gobernabilidad, en los análisis de la coalición destacaron que arrancan la campaña con “85 mil votos de ventaja”.

“48% es más que 44%”, graficó Lema mientras que Mieres subrayó que la coalición “preexiste” por lo que no perderán votos como les pasó en 2019. “El nivel de fidelización del votante de la coalición es muy alto, por no decir total. El mensaje de unidad de la coalición es muy contundente. Nosotros vinimos a esto para lograr un segundo gobierno de la coalición, no vamos a soltar eso cuando falta un mes”, dijo Ojeda.

El colorado reiteró que son el “segundo socio mayoritario y un porcentaje importante del voto coalición” por lo que entendía que su actitud era “desnivelante” para el balotaje.

WhatsApp Image 2024-10-28 at 14.27.35.jpeg

Con la votación del domingo, blancos y colorados representan el 90% de los votos de la coalición, mientras que cabildantes, independientes y Lust abarcan el 10% restante. Esto, repercutirá en la distribución de cargos en caso de que Delgado gane la Presidencia aunque el candidato dijo que “todos” los socios iban a participar, que tendrían una “incidencia diferente” y que contemplaría “más allá de lo cuantitativo algunas cuestiones cualitativas”.

Los antecedentes

El politólogo Daniel Chasquetti recordó en diálogo con El Observador que existen antecedentes de presidentes que tuvieron que gobernar sin mayoría en ambas cámaras o en una de ellas.

El último caso ocurrió en 2002, cuando Jorge Batlle perdió la gobernabilidad al romperse la coalición que tenía con el Partido Nacional durante la crisis económica. Lo mismo le había ocurrido a Luis Lacalle Herrera en 1992 cuando los que abandonaron el gobierno fueron los representantes del Partido Colorado.

Chasquetti narró también que Julio María Sanguinetti gobernó en su primer período (1985-1990) sin mayorías, algo que también le pasó a Jorge Pacheco Areco (1967-1972) y a Juan María Bordaberry hasta que dio el golpe de Estado en 1973.

A su vez, hubo otros dos gobiernos que no tuvieron mayoría en una cámara, algo que le pasaría a Orsi en caso de ganar: el de Luis Batlle Berres (tras la muerte de Tomás Berreta) entre 1947 y 1951 y el segundo colegiado blanco que se extendió entre 1963 y 1967.

Para Chasquetti, Delgado necesita “algo más de negociación” que Orsi y lograr un acuerdo con el Frente Amplio porque el “control del Senado” le da un “poder formidable” a la izquierda.