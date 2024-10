Impuestos: qué plantean Yamandú Orsi y Álvaro Delgado para el próximo gobierno

La fuerza política propone además la reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad, apuntando a un impuesto personalizado.

1565815559055.webp Dirección General Impositiva (DGI) Prensa DGI

El programa del Partido Nacional indica que el cuidado de los dineros públicos será un eje central del próximo gobierno y tendrá una premisa central: no se aumentará la carga tributaria sobre la población.

Señala que en la actual coyuntura que vive el país, es vital no retornar a los tiempos en que los aumentos desmedidos de gasto público se financiaban con ajustes fiscales que implicaron mayor pago de impuestos de personas físicas y jurídicas. Para complementar el compromiso de no aumentar impuestos resultará indispensable, según el texto, encontrar oportunidades de ahorro y eficiencia de las finanzas públicas.

Esas mejoras deberán concretarse en una racionalización del gasto o reduciendo la cantidad de empleados públicos.

Las menciones en el programa fueron ratificadas por el eventual ministro de Economía de la coalición de gobierno, Diego Labat. “Nosotros somos bien claros y decimos: no más impuestos”, dijo en una rueda de prensa a principios de este mes.

20241016 Diego Labat. Conferencia con referentes económicos de los candidatos politicos a la presidencia.(8).jpg Diego Labat, eventual ministro de Economía en caso que el Partido Nacional gane las elecciones Foto: Inés Guimaraens

“Y si hubiera una contingencia, siempre las correcciones tienen que venir por el lado del gasto y no por el lado de los impuestos”, añadió.

Su contraparte, Gabriel Oddone, planteó su discrepancia respecto a esa postura. “Tienen una obsesión con esto y es un error conceptual. Hablar todo el día de que si yo gano no subo impuestos y si ganan los otros suben, centra la discusión de una manera frívola respecto a cómo se maneja la economía”, afirmó el eventual ministro de Economía frenteamplista.

WhatsApp Image 2024-09-23 at 6.25.48 PM.jpeg Gabriel Oddone, eventual ministro de Economía en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones Foto: Leonardo Carreño

“En materia impositiva en campaña electoral no es bueno hacer anuncios de ningún tipo; en particular prometer que no se van a aumentar los impuestos”, había dicho cuando fue presentado como ministro de Economía en el caso que el Frente Amplio gane las elecciones nacionales.

Exoneraciones e inversiones

El programa del Frente Amplio afirma que la atracción de capitales debe sustentarse en la generación de auténticas ventajas competitivas. Por eso, las políticas de promoción de inversiones deberán focalizarse en promover actividades en las que se identifique un fuerte impacto y cuya concreción dependa de los beneficios otorgados en términos de valor agregado y desarrollo nacional.

En ese contexto será necesario ajustar y perfeccionar los mecanismos de promoción y exoneración de inversiones.

El documento del Partido Nacional expresa que se debe avanzar hacia la exoneración de impuestos a la importación de las materias primas necesarias para su producción que vengan del exterior de manera que los impuestos no se transformen en una sobrecarga al costo de producción y permita mejorar la competitividad.

También propone mejorar el régimen de inversiones. Con eso se buscará agilizar los procedimientos de aprobación de proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo, eliminando requisitos innecesarios y reduciendo costos.

El coordinador del programa de gobierno de Álvaro Delgado, Agustín Iturralde, dijo días atrás en el programa En Perspectiva que el país no se encuentra en condiciones de renunciar a instrumentos que permitan exoneraciones impositivas, ya que la finalidad que tienen es la de atraer inversiones.

piqsels.com-id-jsgbq.webp Piqsels

Sostuvo que la llegada de capitales que redundaron en el crecimiento de la actividad se produjo por diferentes regímenes especiales, como el de zonas francas o por los beneficios que otorga la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap).

Igualmente, desde su visión esas herramientas deben ajustarse y perfeccionarse. De esa manera se asegurará que las exoneraciones que habilite el Estado sean para inversiones productivas que expandan las posibilidades de producción de la economía local.

Álvaro García, integrante de la comisión del programa de Yamandú Orsi, recordó que a partir del 2005 –cuando asumió el primer gobierno de Tabaré Vázquez- se efectuaron algunas modificaciones a la Ley de Inversiones. Eso provocó un incremento de la llegada de capitales al país.

El exministro de Economía aclaró que el Frente Amplio utilizó la herramienta de las exoneraciones focalizándose en objetivos medibles, algo que debería realizarse ahora incluyendo, incluso, otros parámetros.

“Hay que hacerse una autocrítica y crítica y llevar adelante mayores controles acerca de la aplicación de las leyes de inversiones (para determinar) qué tipos de complejos productivos estratégicos se apoyan”, expuso.