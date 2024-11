Combustibles: el gobierno definió los precios de nafta y gasoil para diciembre

Qué decía el informe de la Ursea

El jueves la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), aprobó el informe de Precio Paridad de Importación (PPI), que corresponde al período entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre.

Los valores de referencia que son los del Golfo de México en EEUU marcaron un leve incremento en el precio del gasoil y pequeña baja en nafta, tendencia adelantada en esta nota de El Observador.

El informe oficial dice que el PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 –incluyendo impuestos y la mezcla con bioetanol- bajó $ 0,21 (-0,3%).

Para el caso del gasoil común, el precio ex planta que arroja el PPI de la Ursea –incluyendo impuestos– se encareció $ 0,38 (0,97%) respecto al mes anterior.

Esas variaciones no son trasladables de manera lineal a los precios de surtidor, pero sí marcan cuál fue la tendencia durante el último mes móvil.

En noviembre los precios máximos de venta al público para nafta y gasoil se habían situado levemente por debajo de la referencia PPI (- $ 0,37 en nafta y -$0,34 en gasoil), según datos de Ancap. Antes, en setiembre y octubre habían estado levemente por encima de la referencia de importación.

Para el caso del supergás envasado la brecha con el PPI era negativa en $ -22,05.

Durante gran parte del año el Poder Ejecutivo ha fijado precios al público por debajo de los teóricos calculados por el regulador.

Esa brecha implicó que hasta octubre Ancap resignara ingresos por US$ 41 millones (unos US$ 7 millones en combustibles y US$ 34 millones en supergás).

“Situación bajo control, pero con agua al cuello”

Ancap se endeudará por US$ 200 millones con el objetivo de cubrir las necesidades de flujo de caja para lo que resta del año y para 2025, según informó esta semana el semanario Búsqueda.

Los números del ente se han visto afectados en 2024 por la parada técnica de la refinería que se extendió por más tiempo de lo previsto. Eso tiene impactos económicos y financieros.

La planta industrial estuvo sin producción completa desde agosto de 2023 y por un lapso de 297 días hasta entrado el mes de junio de este año, como detalla esta nota publicada por El Observador semanas atrás.

Aunque el resultado negativo, asociado en gran parte a la paralización de la refinería, ha venido disminuyendo trimestre a trimestre, hasta setiembre Ancap registraba pérdidas por unos US$ 100 millones y se proyecta cerrar el ejercicio con un rojo cercano a US$ 120 millones.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo el viernes a El Observador que la situación “está bajo control, pero con el agua al cuello”.

Stipanicic añadió que la empresa va a terminar 2024 “con mayor patrimonio” y “menor deuda” que la que tenía en diciembre 2019.

“Los años 2021, 2022 y 2023 de producción normal, fueron excelentes, aun habiendo vendido más barato que los precios internacionales. En 2024 la refinería estuvo parada todo el primer semestre”, subrayó.