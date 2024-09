¿Baja o congelamiento de nafta y gasoil? Así viene la foto de los combustibles para octubre

Embed

Por su parte, el gasoil tiene como referencia el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). La actualización más aproximada posible a lo que indicaría el PPI mostraba que el precio promedio del litro caía $ 1,33, y pasaba de $ 23,995 a $ 22,668 (-5,5 %) en la comparación con el mes móvil anterior.

Embed

Los valores manejados en esta nota son una aproximación a las últimas tendencias del mercado internacional y tienen en cuenta dos variables centrales: la dinámica diaria de los precios en dólares en Estados Unidos y el valor del tipo de cambio a nivel local.

El reporte oficial se hará público en días venideros cuando la Ursea publique el informe mensual cerrado al miércoles 25 de setiembre.

Fuentes oficiales consultadas por El Observador dijeron el miércoles que efectivamente “hay tendencia a la baja en los dos productos principales” que comercializa Ancap.

Tarifas, antecedentes y otros números

Las tarifas de nafta subieron por última vez en mayo de este año y el gasoil en marzo. Luego se abarataron, y entre julio y setiembre se mantuvieron sin cambios. Hoy la nafta Súper 95 tiene un precio al público de $ 77,54 por litro, y el gasoil de $ 52,42 por litro.

En setiembre y por primera vez desde que se utiliza el mecanismo de PPI para fijar tarifas, los precios máximos de venta al público para esos dos productos quedaron levemente por encima de la referencia (+ $ 0,36 en nafta y +$ 1,23 en gasoil). Para el caso del supergás envasado la brecha con el PPI era negativa en $ 18.

Entre enero y junio la empresa pública había resignado ingresos por US$ 37 millones (US$ 25 millones en combustibles y US$ 12 millones por el subsidio focalizado del supergás), como consecuencia que el Poder Ejecutivo fijó precios finales por debajo de lo calculado por el regulador.

Si durante el primer semestre los combustibles se hubieran comercializado a paridad de importación, eso hubiera recortado la pérdida que mostró la empresa por la parada de refinería y la falta de producción.

Según Ancap, desde 2021, la sociedad lleva acumulado un ahorro de US$ 500 millones respecto del precio de mercado estimado por la paridad de importación. Días atrás en un taller con periodistas, el presidente de la estatal, Alejandro Stipanicic, afirmó que eso se hizo a “costo de Ancap” por decisión del Poder Ejecutivo, pero sin “un perjuicio significativo y permanente” sobre la empresa.

Los precios internacionales del petróleo

La cotización promedio del petróleo Brent en setiembre cayó y su precio por barril hasta la fecha fue de alrededor de US$ 73, frente a unos US$ 79 en agosto.

Embed

“Creemos que la OPEP continuará dándole soporte a los precios con recortes en la producción, aunque esto eventualmente debería regularizarse en un escenario positivo de actividad económica, poniéndole cierto límite a una suba fuerte del petróleo”, señaló el miércoles un reporte sobre commodities de la firma Balanz.