Con arroz y sirenas de patrulleros: así fue la despedida a Nicolás Martinelli en el Ministerio del Interior

En aquel momento, se manifestó a través de su cuenta de la red social X, para agradecer al presidente Lacalle Pou y manifestó sentirse "honrado".

"Me siento muy agradecido y honrado con la decisión del presidente de confiarme la conducción del Ministerio del Interior. Lo asumo con el compromiso y la responsabilidad de trabajar, junto a todo el equipo, para que cada persona, en cualquier rincón del país, se sienta más segura", escribió.

Me siento muy agradecido y honrado con la decisión del Presidente de confiarme la conducción del Ministerio del Interior. Lo asumo con el compromiso y la responsabilidad de trabajar, junto a todo el equipo, para que cada persona, en cualquier rincón del país, se sienta más segura pic.twitter.com/iBYATxBWNz — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) November 7, 2023

Martinelli en sus últimos días como ministro del Interior y qué piensa de su sucesor, Carlos Negro

En los últimos días, Martinelli tomó decisiones importantes, como por ejemplo, sancionar al director del Observatorio de Criminalidad, el sociólogo Javier Donnangelo, con seis meses de separación del cargo debido a declaraciones que había hecho a El Observador en las que cuestionó un informe sobre muertes por narcotráfico.

En los últimos días, también criticó a su sucesor Carlos Negro, por declarar que la guerra contra el narcotráfico "está perdida" y le dijo que "bajar la vara no es el camino".

"Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino", escribió Martinelli en un tuit dirigido a Negro.

En diciembre, había declarado que Carlos Negro tiene "un discurso similar al nuestro".

"Creo que hay muchas cosas que por suerte se van a poder continuar como parte de que todos los actores políticos tienen que empezar a entender que acá nos jugamos mucho y que esto tiene que ser una política de Estado", aseveró".

En este mismo sentido, mencionó que quizás haya políticas que les "criticaron en la campaña", pero es posible que exista una "continuidad" de las mismas.