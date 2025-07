Condenan a un uruguayo en España a 7 años de cárcel por posesión y distribución de pornografía de bebés

El acusado admitió que almacenaba y compartía esos archivos durante su declaración en el juicio, aunque dijo desconocer que en esas imágenes apareciesen bebés.

Además, a pregunta de su abogado, aseguró que sufrió agresiones sexuales por parte de su padre que, según argumentó, habrían afectado a su desarrollo posterior.

Así, expuso que pensaba que las imágenes en esos archivos eran situaciones normales "por la experiencia que había vivido" con su padre, según la sentencia. Además, añadió que al poseer y compartir esos vídeos "no sentía que esos niños sufrían" y que, ahora, tras la terapia a la que había acudido, lo había logrado comprender.

No obstante, el tribunal no da credibilidad a su versión y no acepta "el desconocimiento de la ilicitud de su conducta". Concluye que el encausado "no padecía anomalía psíquica" alguna, por lo cual lo condena a siete años de privación de libertad, a los que añade libertad vigilada por otros siete años más, una sentencia que es recurrible.

EFE