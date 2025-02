Conexión Ganadera: Barrera respondió a Costa y dijo que no le parece "adecuado" que le fijen la estrategia de defensa

Costa había señalado en la red X que Carrasco, al afirmar ante la justicia concursal que él no estaba al tanto de la situación económico-financiera de la empresa hasta la muerte de Basso porque era manejada únicamente por este, buscaba un acuerdo con la fiscalía para obtener una pena menor y no ir a prisión .

"La estrategia de la defensa en materia penal recién va a ser definida cuando todos los elementos de esta causa estén en poder de la Fiscalía. Lo que no me parece adecuado es que uno de los representantes legales de los damnificados pretenda establecer cuál debe ser el camino a seguir por parte de mi cliente ”, respondió Barrera.

El penalista dijo que “no le pareció correcta” la salida del colega y agregó: “confieso, nunca en mis 31 años de actuación en el ámbito penal, había visto esto ya que la estrategia corresponde exclusivamente a mi labor como abogado defensor”.

De todos modos, afirmó que actuará “con lealtad procesal , respetando los derechos y deberes de cada parte , como lo demostré cuando no me opuse a que participara de la audiencia judicial de cierre de fronteras el doctor Leonardo Costa, quien no había presentado ni previamente ni en ese momento el escrito judicial de representación de sus clientes”.

Barrera dijo que aunque ni él ni sus colegas podrían haber participado de la audiencia “por falta de legitimación”, como defensor de uno de los indagados priorizó “que pudiera hacer su trabajo”.

Costa escribió en X esta sábado: ”Intentar salvarse, cuando fue partícipe de todo, tirando la culpa a un fallecido es tan miserable".

En relación a las declaraciones de Carrasco ante la Justicia publicadas por El Observador, Costa afirmó que lo que está haciendo Carrasco es una estrategia para llegar a un juicio abreviado –donde admite la culpa y se le puede reducir hasta un tercio de la pena– y que lo condenen a prisión domiciliaria. "Vamos a oponernos con las herramientas legales que da el CPP (Código del Proceso Penal). Vamos a denunciarlo", concluyó.

En el escrito que presentó Carrasco afirmó que “la crítica situación financiera de la empresa, (cuyos detalles y entidad, que con la necesaria profundidad solo pudo ser conocida por Basso), se advierte en los primeros días de diciembre de 2024, (fallecido el mismo)”.

También sostuvo que si bien “ha insistido” ante las sucesoras de Gustavo Basso, que son su esposa Daniela Cabral y sus hijas, en la necesidad de pedir que la empresa entrara en concurso voluntario, no obtuvo “consenso”.

Carrasco reivindicó que Conexión Ganadera Ltda., Hernandarias XIII S.A.G.R.L. y las demás sociedades “han cumplido estricta y puntualmente con sus obligaciones económicas durante más de 25 años” y negó “categóricamente” las enunciaciones que le endilgan como “mala fe, temeridad, desprecio del patrimonio ajeno” o que sea un delincuente”.

La Justicia de Crimen Organizado dispuso que los indagados no pueden salir del país 180 días mientras que la empresa fue declarada en concurso y ellos embargados por US$ 250 millones.