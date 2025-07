Conexión Ganadera: gerente operativo dijo que había cajas enteras de contratos sin firmar por los inversores

Por Natalia Roba

El fiscal Enrique Rodríguez interrogó por segunda vez en mayo al gerente operativo de Conexión Ganadera Rodolfo Flores y al responsable de trazabilidad Diego Quiroga para profundizar en irregularidades en los contratos.

De los audios de esas dos audiencias a los que accedió El Observador surge que Flores declaró que “hay clientes que nunca fueron a firmar un contrato” y que tenían cajas enteras de contratos sin firmar porque el cliente no iba. “Se le llamaba, se le enviaba correo y el cliente no iba, el contrato vencía, lo volvía a consultar, volvía a hacer lo mismo o no y..."

El fiscal le preguntó “qué validez tenía para la empresa un contrato no firmado por el propio cliente inversor que invertía US$ 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil o 100 mil”, ante lo que Flores respondió que "no lo sabía".

Ante la repregunta de si estaba bien afirmar que eran cajas (había mencionado estivas) Flores dijo que sí. “Cajas de contratos sin firmar, seguramente. Porque era un tema constante nuestro”.

Flores explicó que los contratos tenían la firma digital de Basso y del tomador del ganado que en algunos casos podía ser CArrasco por Hernandarias u otro de los tomadores, “pero al cliente no lo tenían en el momento”. Agregó que de llamar al cliente “se encargaba Montevideo”. Sin embargo, cuando se le preguntó a Quiroga dijo que no tenía conocimiento de esa estiva de contratos sin firmar. El fiscal le señaló entonces que su colega Flores declaró que vio toda esa cantidad de contratos. "Yo le digo yo no vi esa estiva", insistió. Entre los tomadores tanto Flores como Quiroga señalaron a Hernandarias, Don Coraje (el campo de Basso y Cabral), Néstor Rodríguez, MCO Agro, Pasfer, Dionisio Larri, entre otros. Ambos coincidieron también en señalar que "últimamente" también era “tomadora” de ganado -hay unos 30 contratos- Gladenur SA, una empresa exportadora de ganado en pie que le compraba animales al escritorio rural Basso para venderlo a Turquía, Irak, Marruecos, Túnez, Líbano, China, Egipto, y llegó a deberle US$ 7 millones, aunque al final le quedó debiendo US$ 800 mil. Sin emargo el ciudadano tunesino Mohamed Montazel Bendeche negó ser tomador y denunció penalmente que le falsificaron su firma en los contratos en los que aparece. Flores sobre deudas con su jefe: "Había preguntas que Basso no se le podían hacer" Flores declaró que eran notorios los atrasos del titular de Gladenur tenía con Basso y que en febrero de 2024 se los comentó a varios empleados. "Mohamed estaba atrasado y que bueno, había que ver todo el tema de cancelaciones por ejemplo como que le faltaba circulante en ese momento". También estaban al tanto de la deuda del frigroífico Casa Blanca (Fricasa) de US$ 27 millones. "Mohamed era un atraso momentáneo que creo que se fue subsanando con el tiempo pero lo de Fricasa nunca dijo le vamos a establecer una cuota o vamos a dejar de venderle hasta que nos pague más bien se siguió embarcando". Ante esa afirmación el defensor de Pablo Carrasco, el penalista Jorge Barrera le preguntó si no le consultaban a Basso sobre el tema y respondió que "no era una persona para hacerle ese tipo de preguntas" "¿Por?", insistió el penalista "Porque no, porque era su manera de trabajar o sea, no me iba a decir de a decir que no me iba a salir con algo, pero yo sabía que había preguntas que Basso no se le podían hacer".