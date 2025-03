Contenedores públicos, enterrados o intradomiciliarios: cuál le tocaría a tu municipio, según el plan de limpieza de Montevideo de Bergara

En la zona de color azul el sistema se mantendría como está hoy, mientras que en las zonas naranja y verde, los vecinos tendrían contenedores intradomiciliarios, es decir, en su propio hogar. El naranja identifica a los barrios de Montevideo donde se aplicaría y el verde a las zonas rurales.

Mapa del plan de Mario Bergara de aplicar diferentes modelos de limpieza, superpuesto a los límites de los municipios de Montevideo

Con el mapa presentado por el candidato frenteamplista superpuesto a otro de Montevideo dividida por municipios, El Observador determinó que habría cuatro municipios que tendrían, casi de forma exclusiva, contenedores intradomiciliarios –tanto para residuos mezclados como para reciclables–.

Serían el Municipio A (con barrios como Belvedere, La Teja, Paso Molino, Tres Ombúes, Villa Teresa, Nuevo París, etc.), el Municipio G (Lezica, Melilla, Peñarol, Paso de las Duranas, también parte de Nuevo París, Sayago, etc.), el Municipio D (Manga, Piedras Blancas, Casavalle, Borro, Marconi, Villa Española, Unión, Aires Puros, etc.), el Municipio F (Manga, Bañados de Carrasco, Maroñas, Villa Española, Jardines del Hipódromo, también parte de Piedras Blancas, Málaga, Punta de Rieles, etc.) y el Municipio E (Carrasco, Malvín, Punta Gorda, etc.). Estos municipios (menos el D) tienen también zonas de color rojo, donde habría sistemas específicos para cooperativas o complejos habitacionales.

El Municipio C (Prado, Brazo Oriental, Jacinto Vera, Aguada, Goes, Capurro, Reducto, etc.) aparece en la proyección de Bergara con cerca de una mitad en azul (en alusión al sistema actual), otra mitad en naranja (contenedores intradomiciliarios) y una zona en rojo, en la que complejos habitacionales tendrían sus propios contenedores.

El Municipio B (Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Parque Rodó, etc.) está cubierto de color azul, pero incluye una zona en amarillo, dado que la intención de Bergara es instalar contenedores soterrados en grandes avenidas, como 18 de Julio.

El Municipio CH (Pocitos, Punta Carretas, Buceo, Tres Cruces, etc.) mantendría el sistema actual (azul), aunque habría zonas de contenedores soterrados (amarillo) y otras con intradomiciliarios (naranja).

Sin embargo, para conocer con exactitud qué barrio integra un municipio, las personas pueden consultar este buscador. Allí, al especificar la dirección exacta del hogar, se arrojará un resultado, ya que algunos barrios de la ciudad tienen una parte en un municipio y otra en otro.

Fiscalizar e ir a escuelas

Bergara anunció su plan de limpieza esta jueves al mediodía en el Club de Pesca Villa del Cerro. Estuvo acompañado por el viceministro de Ambiente –y líder del cambio de limpieza en la Intendencia de Canelones–, Leonardo Herou, otra integrante del equipo canario de Gestión Ambiental, María José Lombardi, y el asesor en Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Sebastián Bajsa.

Bergara propone actualizar la normativa vigente en materia ambiental. Bajsa dijo que va a haber un "refuerzo" en los funcionarios que recorren el territorio para que fiscalicen cuando se viole la normativa. También prevé que se use tecnología con este fin.

El ingeniero civil, que trabajó en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, dijo que se le dará prioridad a la limpieza de los espacios públicos. Agregó que se evaluará en cada caso si corresponde que haya papelera o no. También dijo que se priorizará la limpieza de las playas.

20250327 Mario Bergara presenta Plan de limpieza. Foto: Inés Guimaraens

Bajsa planteó profundizar el mantenimiento de las bocas de tormenta, para evitar inundaciones, así como el programa Áreas Liberadas de la intendencia –que apunta a limpiar cursos de agua–.

Por su parte, la antropóloga social Lombardi habló del compostaje y dijo que la intención es "profundizar y ampliar" lo que se está haciendo actualmente. El objetivo es motivar el compostaje en los hogares y también las huertas comunitarias. A diferencia de los reciclables en algunas zonas, no se entregarán obligatoriamente contenedores con el fin de compostar.

La integrante del equipo de Gestión Ambiental de Canelones apuntó también al problema de los restos de podas y dijo que la propuesta es "extender los puntos de acopio" de estos residuos. También quiere mejorar las plantas de clasificación del departamento.

Quiere hacer hincapié en la "inclusión social" de la gestión de residuos para incluir a los clasificadores. Lombardi planteó también que habrán "planes específicos" para ir a centros educativos y generar un "cambio cultural" desde edades tempranas.

"Es la prioridad"

En una rueda de prensa posterior al lanzamiento, Bergara dijo que todavía no tiene los números de cuánto saldría este cambio en el sistema porque todavía falta interiorizarse en "las disponibilidades más o menos inmediatas" de recursos.

"Pero va a ser la prioridad. Es la principal preocupación de la ciudadanía en Montevideo y por lo tanto eso determina que sea el foco principal de nuestra política apenas asumamos", aseguró el candidato que parte como favorito en las encuestas.

Consultado por El Observador sobre si el cambio va a depender de un préstamo del BID, y del apoyo de la oposición en la Junta Departamental, donde en 2022 no le acompañaron un proyecto similar a Carolina Cosse, Bergara respondió que "sería triste que la tesitura del legislativo comunal fuera de bloqueo".

"De aquel préstamo del BID, la Junta, y en particular el Partido Nacional, facilitó la aprobación de la parte que tenía que ver con saneamiento, pero bloqueó la de limpieza. Y después el tema de limpieza es el caballito de batalla electoral. Esperemos que ese episodio no se repita", continuó el candidato que tiene el apoyo de Seregnistas y del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Más allá de su expectativa de que contar con el apoyo del BID, Bergara dijo que van a pedirle al gobierno nacional que "vuelva a ser justa la distribución de fondos a las distintas intendencias". El exministro de Economía entiende que la administración de Luis Lacalle Pou discriminó a Montevideo y Canelones, especialmente al desactivar el Fondo de Infraestructura Metropolitana.

"Eso también va a ayudar a generar recursos para empezar lo antes posible con este tipo de políticas", sostuvo.

Finalmente, ante la pregunta de cuánto tiempo llevaría aplicar este nuevo sistema, teniendo en cuenta que la también candidata frenteamplista Verónica Piñeiro, dice que el cambio se debe hacer en dos años, Bergara dijo que "ponerle plazos es un poco temerario".

"Los cambios son muchos. Hay cosas que son de índole cultural y los cambios culturales demoran mucho más que los cambios de las políticas".