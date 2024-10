Cosse dijo que en ASSE faltan medicamentos y Cipriani le respondió: "No conoce de salud"

El expresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Leonardo Cipriani , dijo que Carolina Cosse "no conoce de salud" , después de que la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio (FA) afirmara durante una entrevista en Argentina que en la salud pública uruguaya faltan medicamentos .

"Si vos vas a atenderte la salud pública es probable, lamentablemente, en cualquier parte del Uruguay que no haya remedios ", dijo este lunes Cosse en la radio argentina Futurock.

" No estoy hablando de remedios sofisticados , (es) que no te encuentres con remedios y que tengas dificultades", agregó Cosse.

Debido a estas declaraciones, horas después el expresidente de ASSE dijo que Cosse en realidad "no conoce de salud" y que está "mal asesorada".

Según Leonardo Cipriani, durante su gestión hubo "récord en inversión, récord en unidades compradas y en entrega de medicamentos, mayor número de receta por consulta", escribió en su cuenta de X (exTwitter) e invitó a confirmar los datos con la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) y con la propia ASSE.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LeoCipriani20/status/1840904748053983233&partner=&hide_thread=false Inversión en medicamentos:

2019 : $ 2.900 millones

2023 : $ 4.500



Unidades dispensadas:

2019: 194 millones

2023: 225



Recetas por consulta:

2019 : 3,4

2023 : 3,8



Más inversión, más unidades de medicamentos, más entrega por consulta. — Leonardo Cipriani (@LeoCipriani20) October 1, 2024

En un hilo de esta red social, Cipriani comparó los números de la última gestión de ASSE del Frente Amplio, con la actual gestión de la salud.

"Más inversión, más unidades de medicamentos, más entrega por consulta", escribió sobre el final del posteo.

"En períodos anteriores del FA no existía Dirección de medicamentos, no existía vademécum, no había sistema informático. Se compraba fármacos hasta 300% más caro que el sector privado, se vencían los medicamentos en los depósitos. Actualmente todo solucionado", según escribió Cipriani en la red social.