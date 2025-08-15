Crece el almacenamiento de urnas en mal estado en cementerios de Canelones: exhortan a regularizar para que no sean trasladadas

Ante el creciente almacenamiento de urnas "en estado de deterioro o sin identificación", la Intendencia de Canelones solicita a los responsables presentarse para regularizar la situación y, de esta manera, evitar que los restos no vuelvan a ser entregados a los familiares.

La directora de Necrópolis de la comuna canaria, Alba Alicia Garreta, mencionó que es una problemática en la que se viene trabajando desde el año 2016, sin resultados favorables, y que está afectando a los 17 cementerios del departamento. “Tenemos muchas urnas que están sin identificar, en estado de abandono, rotas y con restos en exposición”, aseguró.

Captura de pantalla 2025-08-15 084538 La medida que implementa la Dirección de Necrópolis es colocar una etiqueta que señala que la urna está emplazada, a fin de que, si el responsable visita el cementerio, acuda a las oficinas para recibir asesoramiento y poder regularizar la situación.

Quienes cuenten con una vía de comunicación o con un domicilio, serán notificados por los funcionarios municipales y disponen de cinco días para presentarse en el cementerio.

Captura de pantalla 2025-08-15 084444 No obstante, Garreta advirtió que si las urnas llegan a un estado de deterioro irreversible, los restos son trasladados a panteones que pertenecen al gobierno departamental y ya no se vuelven a entregar a los familiares.