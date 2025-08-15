Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
muy nuboso
Sábado:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / NECRÓPOLIS

Crece el almacenamiento de urnas en mal estado en cementerios de Canelones: exhortan a regularizar para que no sean trasladadas

La directora de Necrópolis de la comuna canaria dijo que es una problemática en la que se viene trabajando desde el 2016, sin resultados favorables

15 de agosto 2025 - 8:47hs
Captura de pantalla 2025-08-15 084514

Ante el creciente almacenamiento de urnas "en estado de deterioro o sin identificación", la Intendencia de Canelones solicita a los responsables presentarse para regularizar la situación y, de esta manera, evitar que los restos no vuelvan a ser entregados a los familiares.

La directora de Necrópolis de la comuna canaria, Alba Alicia Garreta, mencionó que es una problemática en la que se viene trabajando desde el año 2016, sin resultados favorables, y que está afectando a los 17 cementerios del departamento. “Tenemos muchas urnas que están sin identificar, en estado de abandono, rotas y con restos en exposición”, aseguró.

Captura de pantalla 2025-08-15 084538

La medida que implementa la Dirección de Necrópolis es colocar una etiqueta que señala que la urna está emplazada, a fin de que, si el responsable visita el cementerio, acuda a las oficinas para recibir asesoramiento y poder regularizar la situación.

Más noticias
Cajero automático
JUSTICIA

Cuatro personas fueron condenadas por explosión de cajero automático en Carrasco

Paro parcial de Sunca
LUTO

Sunca convocó a un paro nacional parcial este viernes por accidente laboral fatal en Mercedes

Quienes cuenten con una vía de comunicación o con un domicilio, serán notificados por los funcionarios municipales y disponen de cinco días para presentarse en el cementerio.

Captura de pantalla 2025-08-15 084444

No obstante, Garreta advirtió que si las urnas llegan a un estado de deterioro irreversible, los restos son trasladados a panteones que pertenecen al gobierno departamental y ya no se vuelven a entregar a los familiares.

Temas:

cementerio Canelones Intendencia de Canelones

Seguí leyendo

Las más leídas

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

El debut de una exfigura de Canal 5 en Subrayado y el elogio a la conductora del informativo: "El gusto especial de poder trabajar contigo"

La hinchada de Nacional en el clásico de la final del Campeonato Intermedio
HINCHADAS

Investigación por bengala náutica en el clásico estableció que la barra brava de Nacional está financiada desde el exterior

Matías Britos y Nicolás Milesi en Al Hilal
URUGUAYOS

"No todo es lo que te decían": las historias de los uruguayos que jugaron en Al Hilal, el nuevo equipo de Darwin Núñez, y los DTs que lo dirigieron

Proyecto de ley de Botana tiene por objetivo evitar que un mismo dueño posea frigorífico y feedlot.
AGROINDUSTRIA

Senador nacionalista presentará un proyecto de ley para prohibir que dueños de frigoríficos tengan un feedlot

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos