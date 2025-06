Decenas de inversores prevén denunciar al director de Portfolio Capital tras recibir propuesta para devolución del dinero

PORTFOLIO CAPITAL Inversores de Portfolio Capital aseguran que no compraban ganado con el dinero de los inversores y hablan de mails "desconcertantes"

Graciana Abelenda , abogada que junto a Santiago Alonso ya presentó diversas denuncias penales contra Berrutti y civiles contra las sociedades anónimas Oro Rojo y Reina Vaca (ambas de Portfolio), afirmó a El Observador que muchos de los inversores que se comunicaron con su estudio este fin de semana criticaron que "les hayan tomado plata" desde la compañía "a sabiendas de que no les iban a cumplir".

En sus distintas reuniones con los inversionistas, Berrutti afirmó que en los últimos meses Portfolio tuvo “retiros masivos de inversiones por parte de los accionistas”, que antes decidían reinvertir su dinero, tras la caída de varias empresas del rubro.

Esto llevó a que la empresa perdiera US$ 5 millones en los últimos meses, lo que se sumó a la dificultades del sector ganadero que ya sufría Portfolio en los últimos cinco años. Algunos inversores criticaron que, conscientes de ese contexto adverso, la empresa anunció un aumento del retorno de intereses del 7% al 9% a mediados de 2024.

Los afectados también criticaron el proyecto presentado por Berrutti. La abogada Silvia Cuello explicó a El Observador que a muchos de los inversores que se contactaron con ella tras recibir el plan del empresario "no les convence la propuesta", y sienten que "no les hablan con claridad". "Se sienten estafados. Quieren recuperar su inversión", añadió.

Abelenda indicó que algunos no "confían" en que "se les reintegre la inversión" en el plazo estipulado por el empresario, porque "algunos la esperaron tres años y les incumplieron", mientras que "otros dicen que el plan no es claro, porque no explica a qué se va dedicar el fideicomiso ni tiene un plan concreto de repagos".

Por otra parte, a varios damnificados "veteranos" les "asusta no llegar al plazo de repago". A otros también les "aterra" que, en caso de "cumplir" con los plazos, el propio Berrutti "adquiera el 51%" o más de la mitad del total de las acciones de las sociedades anónimas que conforman Portfolio y pueda "definir lo que quiera, en desmedro de los inversores", lo que llevaría a que estos entren "otra vez en la misma rosca".

Además, la abogada indicó que Berrutti "tampoco detalla qué bienes concretos va aportar de su patrimonio personal".

"No lo sienten sincero a Berrutti. El tema de la casa que vendió, y todas esas cosas que se están comentando y no están confirmadas, sienten que les están tomando el pelo y que les hizo perder el tiempo", declaró en ese sentido Cuello.

El plan que presentó Berrutti para devolver el dinero invertido en Portfolio Capital

En las reuniones con los inversores, Berrutti afirmó que quiere fundar un fideicomiso para devolver los capitales invertidos por los inversores (sin los intereses prometidos) en un plazo de 12 años.

Para retornar este dinero, con una deuda que supera los US$ 15 millones, el empresario quiere sumar a los activos del fideicomiso a las cerca de 3.500 cabezas de ganado propiedad de la empresa, así como algunas de sus propiedades.

En la reunión mencionó dos fincas, ambas propiedad de su compañía United Breeders & Packers (UBP): un campo de 85 hectáreas de José Ignacio con un valor de US$ 1.265.000, y una estancia de tres hectáreas de Montevideo que valuó en 100.000 dólares.

También propuso sumar a los activos la propiedad de dos empresas dedicadas a la "importación y exportación de proteínas de origen animal", una radicada en Uruguay y otra en el extranjero (no especificó el país), así como otra compañía de Perú dedicada a la importación de "milanesas" de carne uruguaya desde el país. Las tres empresas sumarían un capital anual de 900.000 dólares.

Además, indicó que parte del negocio se centraría en el engorde del ganado disponible, que entienden que le generará al fideicomiso un aporte de US$ 60.000 anuales. Otro de los ingresos llegaría a través de la "comercialización" de los vacunos, que actualmente genera (a través de otra empresa propiedad de Berrutti) 80.000 dólares al año.

El acuerdo implica, entre otras cosas, que quienes firmen no podrán presentar denuncias contra la empresa y tampoco contra el propio Berrutti. Si por alguna razón, Portfolio Capital incumple lo acordado, los inversores solo podrán acudir a la justicia civil pero no a la penal, según lo que establece la legislación.

Berrutti indicó que también "está pensado que se habilite la posibilidad que los beneficiarios del fideicomiso puedan comercializar sus derechos" con "otros beneficiarios dentro del mismo fideicomiso", así como con personas ajenas al negocio.