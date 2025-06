Invirtió en Portfolio Capital y quedó "en cero", con su madre a punto de operarse en Estados Unidos: la historia de una inversora que enfrentó a Berruti

La llegada a Portfolio con compra de acciones

Cuando en diciembre Claudia se cruzó con el anuncio de Portfolio Capital en Instagram, le pareció interesante que la empresa ofreciera un 8% de intereses, superior al 5% que dan los bonos del Estado. Fue por ello que decidió contactarse con la compañía y coordinó una reunión con Berrutti, que se concretó el 20 de diciembre.

En su página web, aún activa, Portfolio ofrecía contratos de engorde de ganado, en los que proponía a los compradores invertir en la compra de vacas, entregarlas a un productor para engordarlas, y recibir intereses del 8% por su reventa con un mayor kilaje.

Sin embargo, en otras ocasiones la empresa ofrecía a algunos inversores pasar a ser titular de acciones de alguna de las tres sociedades anónimas vinculadas a Portfolio, Reina Vaca, Oro Rojo y Berrutti y Argenti, durante un período de tiempo, con una promesa de rentabilidad fija del 9% anual en dólares. Los dividendos se pagarían de forma semestral, una vez en mayo y otra vez en noviembre.

Con su pago de US$ 310.000 a Claudia le propusieron ser accionista de Oro Rojo, con un contrato en el que pasó a ser titular de 23.730 acciones, 240 de ellas de $ 250.000 cada una y el resto de diferentes importes que iban de los $ 1.000 a los $ 100.000. Además, le prometieron un retorno con intereses del 11% anual.

En esa primera reunión, Claudia le dijo a Berrutti que "por motivos de fuerza mayor" ella podría pedir el retiro de todo su dinero. El director le explicó que no era "tan fácil" retirar ese monto de un día para otro, y solo le pidió que le "avisara con tiempo".

Los acuerdos por acciones de Portfolio por el "Fondo" Ganadero Pampas, que en febrero de 2025 había sido advertido por el Banco Central del Uruguay (BCU) ya que no estaba autorizado para operar ni estaba bajo la regulación de la Superintendencia de Servicios Financieros.

Tras esa advertencia y la instrucción del BCU de cesar toda comunicación comercial, tanto el “Fondo” Pampas como Portfolio Capital dejaron de realizar publicidad de sus productos. Desde Portfolio Capital confirmaron a El Observador que tras la comunicación del BCU, “Fondo” Pampas dejó de tener actividad en Uruguay, mientras que Portfolio se mantiene operativa. Las acciones siguieron.

Los correos que dieron "tranquilidad" antes de la sorpresa

Durante los meses posteriores, Claudia no tuvo contacto con Portfolio hasta el 2 de mayo. Ese día recibió un correo de la Secretaría de la empresa firmado por Berrutti, en la que le informaron que el 20 de mayo iba a recibir su primer pago de dividendos por su inversión, unos US$ 13.300.

No obstante, ya en ese correo el director advirtió que "en virtud de los hechos de público conocimiento que han involucrado a otras empresas" habían llegado "una infinidad de consultas sobre la marcha de los negocios de la Sociedad".

Por ello, ya en ese momento Berrutti llamó a una "reunión de accionistas" para los días 10 y 11 de junio, con el fin de informar "de primera mano y de forma transparente" la situación económico-financiera de la empresa.

Seis días después, el 8 de mayo, Claudia recibió un nuevo correo de Portfolio en el que le pedían los datos de su cuenta bancaria para realizar el primer depósito.

Ese segundo mail le dio "tranquilidad" a la mujer, sensación que desapareció cuando revisó su correo el 20 de mayo. Ese día Portfolio comunicó a sus 403 inversores que no iba a poder cumplir con el pago a sus inversores, una deuda de US$ 15 millones, en medio de una "corrida" de empresas del rubro. Además, marcó que desde diciembre a la fecha, el 100% de los accionistas optó por vender las acciones al vencimiento, cuando en el pasado optaban por mantener dicha calidad.

"Sentí una gran molestia, como que se me burlara en la cara", lamentó la inversora, que en ese momento pensó que Berrutti estaba "jugando con el capital de la gente". "No me parece que haya actuado de buena fe. Hay mucha gente que invierte hace muchos años, y no les dijo nada".

Una reunión motivada por un plan "absurdo" y una operación, y un plazo

En los siguientes días tanto Claudia como los otros 402 inversores vivieron con incertidumbre, y a la espera de las reuniones del 10 y 11 de junio en las que Berrutti prometió que conversará con ellos sobre la posible salida para la empresa.

En su caso, sin embargo, la situación tiene el apremio de que en julio debe viajar a Estados Unidos para acompañar a su madre, que pasará por una operación fundamental para su salud. "Ya tengo la reserva de los pasajes, los hoteles y los costos médicos, pero me falta la plata", lamentó Claudia, que invirtió la totalidad de sus ahorros en Portfolio.

La mujer perdió la paciencia cuando leyó que Berrutti no preveía pagar los intereses a los inversionistas, pero sí devolver el dinero que pusieron en su empresa en un plan a largo plazo de 10 a 12 años, liquidando bienes propios así como la venta del ganado en diferentes momentos del año para lograr mejores precios, como informó El Observador.

"No puedo esperar 12 años, tengo una madre que se tiene que operar y necesito la plata. Es algo irracional, absurdo", criticó.

Fue entonces que decidió ir a las oficinas de Portfolio para enfrentarse a Berrutti. Primero investigo: constató que hasta abril contaba con US$ 5,5 millones en garantías, como se constata en los registros del Banco Central. Vio que todavía aparecía en el registro su casa. Se enteró que la empresa no había pagado a todos sus accionistas en noviembre. Y este martes, con toda la información, entró a la empresa para encarar al director.

Claudia aseguró que fue directa y le pidió a Berrutti su dinero. Le explicó que no podía esperar el plazo que pretendía, y que en un mes operaban a su madre. "Donde yo tenga que enterrar a mi madre, no sé cómo vas a terminar tú", le advirtió.

Claudia le propuso no radicarle ninguna denuncia penal –"después acordás con un abreviado y si no me pagás y no me servís", le dijo– y que Berrutti le pague su dinero en dos cuotas. Le mostró los registros del BCU y le marcó que: "Ni como empresario, como ser humano, si tenés voluntad lo hacés".

Según la mujer, el director le respondió "con evasivas". Afirmó que los abogados "le aconsejaron no vender" sus activos en este momento, y tras saber lo de su madre dijo que iba a "tener consideración por su caso", pero ella le dio plazo hasta este viernes para pagarle.

"Es la salud de tu madre o este tipo, que tiene solvencia. ¿Qué harías vos?", lamentó Claudia, que no sabe qué hará cuando venza el plazo que le puso a Berrutti.