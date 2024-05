Defensa de Yamandú Orsi dijo que la fiscal Fleitas "no da garantías" en la denuncia contra el precandidato

El abogado penalista Jorge Díaz, quien es la defensa de Yamandú Orsi en el caso de la denuncia falsa que le realizó una chica trans por supuesta agresión, dijo que la fiscal Sandra Fleitas "no da garantías". El penalista agregó que el precandidato del Frente Amplio no va a declarar hasta que no tengan "acceso a la carpeta", dijo este lunes en conferencia de prensa en la Huella de Seregni.