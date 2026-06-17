Del PCC al Comando Vermelho y el Cerro Norte: Martinelli presentó un proyecto para endurecer investigación de balaceras y pidió informes sobre crimen organizado, armas y violencia

El senador del Partido Nacional y exministro del Interior, Nicolás Martinelli , presentó este miércoles un paquete de iniciativas parlamentarias centradas en la seguridad pública que incluyen un proyecto de ley para facilitar la investigación de delitos cometidos con armas de fuego y una serie de pedidos de informes dirigidos al Ministerio del Interior.

La principal propuesta legislativa busca modificar el régimen de las lesiones personales provocadas con armas de fuego para que puedan ser investigadas de oficio por la Fiscalía, aun cuando la víctima no presente denuncia .

Según argumenta Martinelli en la exposición de motivos, en los últimos años se registró un incremento de personas heridas en hechos vinculados a conflictos entre organizaciones criminales, ajustes de cuentas, sicariatos y disputas asociadas al narcotráfico.

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Actualmente, muchas de esas lesiones son consideradas "ordinarias" por la legislación penal y requieren una denuncia expresa de la víctima para que la Fiscalía pueda avanzar en la investigación. El proyecto propone eliminar esa limitación cuando las heridas hayan sido causadas mediante el uso de armas de fuego.

De aprobarse, se modificarían disposiciones del Código Penal y del Código del Proceso Penal para establecer expresamente que las lesiones ordinarias intencionales cometidas con armas de fuego sean perseguibles de oficio.

Pedidos de informes sobre balaceras y expansión del crimen organizado

Junto con la iniciativa legislativa, Martinelli presentó varios pedidos de informes dirigidos al Ministerio del Interior.

Uno de ellos apunta a conocer el diagnóstico oficial sobre la expansión de los episodios de violencia armada en Montevideo. El senador solicita información sobre la cantidad de grupos criminales identificados en la capital, su distribución territorial, los barrios afectados, los procedimientos realizados y la estrategia del ministerio para contener el fenómeno.

En el documento menciona que hechos de violencia que antes se concentraban en zonas específicas comenzaron a extenderse hacia otros barrios de Montevideo, entre ellos Cerro Norte, Fortaleza del Cerro, La Paloma, Marconi, Piedras Blancas, Manga, Casabó, Villa Española y Malvín Norte.

El legislador también pide conocer cuántos líderes o referentes de organizaciones criminales fueron formalizados o condenados durante el último año y cuántos de ellos permanecen actualmente alojados en la Unidad N° 25 de máxima seguridad.

Municiones utilizadas en homicidios y balaceras

Otro de los pedidos de informes apunta al origen de las municiones utilizadas en hechos violentos registrados en Uruguay.

Martinelli solicita datos sobre casquillos y proyectiles relevados en homicidios, tentativas de homicidio y balaceras durante 2025 y 2026, además de información acerca de cuántas de esas municiones provenían del mercado legal y cuántas no pudieron ser asociadas a circuitos formales de comercialización.

Asimismo, requiere información sobre inspecciones realizadas a armerías e importadores, sanciones aplicadas y estudios técnicos que hayan servido de base para las recientes modificaciones regulatorias impulsadas por el gobierno en materia de armas y municiones.

Consultas sobre PCC, Comando Vermelho y cooperación internacional

La batería de iniciativas incluye además un pedido de informes relacionado con las medidas adoptadas por Uruguay frente a organizaciones criminales transnacionales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

Entre otros puntos, el senador consulta si el Ministerio del Interior analizó el impacto que podría tener para Uruguay la reciente decisión de Estados Unidos de catalogar a esas organizaciones como grupos terroristas y qué medidas se evalúan para fortalecer la persecución de estructuras criminales con capacidad de operar a nivel regional.

En paralelo, presentó otro pedido de informes sobre la participación de Uruguay en iniciativas internacionales de cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado, incluida la alianza conocida como "Escudo de las Américas". Allí solicita detalles sobre contactos diplomáticos, reuniones internacionales, mecanismos de coordinación y eventuales evaluaciones realizadas por el gobierno respecto a la conveniencia de integrar esos espacios de cooperación.

El caso "Ricardito" y denuncias en Cerro Chato

Entre los documentos ingresados al Senado también figura un pedido de informes vinculado al traslado del recluso Ricardo Cáceres Correa, alias "Ricardito", desde la Unidad N° 25 de máxima seguridad a la Unidad N° 3 de Libertad y su posterior retorno al establecimiento de máxima seguridad.

Martinelli solicita conocer los fundamentos de esa decisión y si existieron evaluaciones de riesgo o informes de inteligencia que la respaldaran.

Por último, el senador requirió información sobre denuncias realizadas por vecinos de Cerro Chato, quienes públicamente manifestaron preocupación por problemas de seguridad y señalaron que algunos hechos no estarían siendo denunciados formalmente.

El pedido busca conocer qué actuaciones realizó el Ministerio del Interior ante esas manifestaciones y cuál fue el volumen de denuncias efectivamente registradas en la zona durante los últimos dos años.

Las iniciativas fueron presentadas este miércoles ante la Cámara de Senadores y se suman a la agenda de seguridad impulsada por el exministro del Interior desde su banca parlamentaria.