Detienen en Uruguay a excompañero de Yao Cabrera requerido en Argentina por abusos sexuales en la mansión que compartía con el influencer

En la condena contra Cabrera, publicada por el Poder Judicial argentino, una testigo afirmó que Castro "le había dicho que, al ser la mano derecha de Cabrera Rodríguez, podía hacerla echar si no mantenía relaciones sexuales con él" . "Por esto, mencionó que lo hizo, por temor de perder su trabajo y quedarse en la calle" , se lee en el escrito.

El implicado quedará detenido a disposición de la justicia uruguaya, a la espera de que se completen los trámites para su extradición a Argentina.

La condena de Yao Cabrera

Nathanael Castro junto a Yao Cabrera Captura de pantalla de Instagram de Nathan Castro

Yao Cabrera fue arrestado el pasado jueves por la Policía Federal Argentina (PFA) en Córdoba para comenzar a cumplir su condena de cuatro años de prisión, tras ser hallado culpable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y reducción a la servidumbre.

La condena fue impuesta en abril del año pasado por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 de San Martín, en un juicio unipersonal presidido por la jueza Nada Flores Vega, con el fiscal general Eduardo Codesido y la fiscal auxiliar María José Meincke Patané como representantes del Ministerio Público.

No obstante, Cabrera no fue detenido de inmediato debido a que la condena no había quedado firme. Este lunes la Cámara Federal de Casación Penal desestimó un recurso de la defensa y ordenó su arresto.

A lo largo de los años, Cabrera acumuló varias denuncias por delitos como abuso sexual, corrupción de menores, parafilia y trata de personas. Algunas de las denuncias fueron interpuestas por su exmanager, Jorge Zonzini, en octubre de 2020, así como por la exdiseñadora gráfica Giovanna De Mitole y los exeditores Mariano Fernández y Joaquín Apesteguía, quienes trabajaron en la organización VIRAL/WIFI dirigida por el influencer.

Según Zonzini, él y los exempleados de Cabrera presentaron en el juicio pruebas sobre el uso de sistemas de multiestafas dirigidos a niños vulnerables y sus padres, abusos sexuales, corrupción y facilitación de la prostitución de menores, además de posibles indicios de venta de estupefacientes en eventos.

Giovanna De Mitole, quien fue víctima de trata, declaró que Cabrera la redujo a la servidumbre, ofreciéndole un lugar para vivir y comida a cambio de su trabajo, y la mantuvo bajo su control entre diciembre de 2019 y enero de 2020. De Mitole logró escapar de la "Mansión WIFI" luego de que su salud se deteriorara y fuera llevada a un hospital.

En su alegato, el fiscal Codesido señaló que la víctima estaba en una situación de gran vulnerabilidad, y Cabrera la sometió a largas jornadas laborales de más de 12 horas, a veces sin descanso. La jueza también ordenó una compensación de 6 millones pesos a la víctima como parte de la reparación integral.